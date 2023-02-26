شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يتخطى 250 مليون دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم المغامرات الكوميدي Ant-Man and the Wasp: Quantumania إيرادات بلغت 261 مليون دولار من شباك التذاكر بدور السينما العالمية، إذ حصد في دور السينما بأمريكا الشمالية فقط 131 مليون دولار.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.



Ant Man and the Wasp Quantumania

وكان فيلم Ant-Man الأصلى حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

الفيلم، يحمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp (75 مليون دولار).





قصة فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania

في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يستكشف سكوت لانج (انتمان) وهوب فان دين (واسب) و Hope Van Dyne ، جنبًا إلى جنب مع دكتور هانك بيم و جانيت فان دين (واسب) عالم الكم ، حيث يتفاعلون مع مخلوقات غريبة ويشرعون في مغامرة تتجاوز حدود أبعد ما يعتقدوا أنه ممكن.