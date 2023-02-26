شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة: أشارك كضيفة شرف فى فيلم "بعد الشر" مع على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ملك قورة لـ"الخليج 365" عن مشاركتها بظهور خاص في فيلم بعد الشر مع الفنان على ربيع والمقرر عرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل، موضحة أنها تشارك كضيفة شرف خلال مشهدين أو ثلاثة خلال الأحداث، لافتة أنها وافقت على العمل بسبب حبها لعلى ربيع كما أن هذا الظهور سيكون مؤثرًا في الأحداث.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى كعادة أعمال على ربيع، وطرحت الشركة المنتجة البوستر الأول للعمل وظهر عليه علي ربيع يتوسط فتاتين بظهرهم.

ويعرض لملك قورة حاليًا في السينمات فيلم "الحب بتفاصيله" الذى تقدم بطولته مع محمد نور وانطلق يوم 8 فبراير الجارى، ويشارك في بطولة العمل مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وقدمت ملك قورة مؤخراً بطولة حكاية "فوتوشوب" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" الذى تم عرضه على قناة cbc، وشارك في بطولة الحكاية محمد مهران، صلاح عبد الله، منة سماحة، صبرى عبد المنعم، نيرة عارف، هالة مرزوق، فرح كمال، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج مها سليم.

يذكر أن ملك قورة يعرض لها حاليًا مسلسل "إجازة مفتوحة" على قناة ON حيث تشارك في بطولته إلى جانل شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.