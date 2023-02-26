شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال كمال الطويل وعبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي حفلاً فى الثامنة مساء اليوم الأحد 26 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم أعمال الطرب العربى التي وضعها كبار الملحنين منها موسيقي ليالي زمان لـ عبده داغر، موشح العيون الكواسر من التراث القديم ، قلبي ومفتاحه لـ فريد الأطرش، عايز جواباتك لـ رياض السنباطي، المراكبية لـ داودد حسني، أبو سمرة السكرة لـ محمد قنديل، عنابي لـ حلمي أمين، دور ما هو أنت اللي جايبة لروحك لـ زكريا أحمد ، ياللي سامعني لـ كمال الطويل، علي عيني لـ حلمي بكر، البحر بيضحك ليه لـ محمد علي أحمد ، يا سارق من عيني النوم لـ منير مراد ، العوازل ياما قالو لـ محمد عبدالوهاب، ع الحلوة والمرة لـ محمود الشريف، أمانة عليك لـ كارم محمود .. أداء محمد شوقي، أنغام مصطفي، محيي صلاح، نادين العمروسى، أحمد محسن، نهي حافظ، ياسر سليمان، حنان عصام ، حسناء.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .