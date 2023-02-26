شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلين غنائيين في سلطنة عمان شهر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى، حفلين غنائيين في دار الأوبرا السلطانية مسقط، بسلطنة عمان، يومى الخميس والجمعة 2 و3 مارس المقبل، وهو الحفل التي نفذت تذاكره، ويقدم الجسمي خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وطرح النجم الإماراتى حسين الجسمى مؤخراً، أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

وكان حسين الجسمى طرح أغنية "ألـمّح له"، أولى أغنياته المنفردة في العام الجديد 2023، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد أشرف المطري، والملحن عبد الله آل سهل، ومن توزيع "سيروس"، وقام بعملية المكس والماستر جاسم محمد.

وعرضت أغنية "ألـمّح له" في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

جدير بالذكر أن الفنان حسين الجسمى قد عقد قرانه وسط حضور المقربين، وعلق عقب عقد قرانه خلال تدوينة على حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، قائلاً: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

وكانت آخر أعمال النجم حسين الجسمي أحدث إصداراته الغنائية من بوابة اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً، تحمل الأغنية عنوان "يارب تكون بخير"، وفيها الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي كما حملت رسائل حب وتفاؤل وبهجة.