شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتعاون مع زياد رحبانى فى ألبومها الجديد بعد نجاحهما العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة لطيفة الفترة الحالية تحضيرات ألبومها الجديد الذى لم تستقر على اسمه في الوقت الحالي، وتكرر لطيفة التعاون مع الملحن والكاتب زياد الرحبانى خلال ألبومها الجديد بعد نجاح ألبومها الأخير "لطيفة 2022" بتوقيعه.

وكانت النجمة لطيفة طرحت مؤخرًا، فيديو كليب جديد لأغنية "ملحوقة" عبر يوتيوب، وذلك بعد طرح الأغنية عام 2018 ضمن أغاني ألبوم "فريش".

وكشفت لطيفة أنها ستقوم بتصوير كل أغاني ألبوم "فريش" الذي طرحته خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الألبوم ظُلِم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما ستصور أيضًا أغاني ألبوم "أقوى واحدة" الذي طرحته عام 2019 خلال نفس الأزمة.

وقالت: ألبوم فريش نزل وقت أزمة كورونا، وقررت تصوير أغنياته بالكامل، وبدأت بأغنية "ملحوقة" لأنها تستحق، وقريبا أقوم بتصوير أغنية "أقوى واحدة"، وأغنية "أنا عشت عمري"، لأنها أغاني جيدة ويجب أن يشاهدها الجمهور بطريقة الفيديو كليب.

أضافت لطيفة أن ما يتبقى لأي فنان هو أعماله، وخاصة الأغاني التي يتم تصويرها، موضحة أنها تؤمن بضرورة توثيق مسيرتها عن طريق تصوير كافة أغانيها بطريقة الفيديو كليب، وقالت: "لازم كل أغنية حلوه متعوب عليها تتصور ويشوفها الجمهور لأن هذا هو الذي يبقى في ذاكرة الجمهور".

أغنية "ملحوقة" من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة منذ طرحها في عام 2018، وتعاونت لطيفة في تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحيني.