شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يغنى للأطفال المرضى فى مستشفى سيدنى بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخذ المغنى إيد شيران بعض الوقت خلال جولته الأسترالية لزيارة الأطفال المرضى في مستشفى سيدني للأطفال راندويك، ولم يحرص المغني على زيارة الأطفال والتقاط الصور التذكارية لإسعادهم بها فحسب وإنما اصطحب معه الجيتار وعزف لهم.

وأضاف تقرير لموقع الديلي ميل أن المغنى الشهير جلس لفترة طويلة وهو يغني للأطفال مثلما عكست الصور.



شيران وهو يغني للأطفال

من ناحية أخرى سبق وكشف المغني البريطاني إيد شيران عن واحدة من أكثر خيبات الأمل الذى تعرض لها خلال ظهوره في برنامج That Peter Crouch Podcast، مؤكدًا أنه كان على موعد مع أكبر أحلامه حينما تم استغلاله لكتابة وأداء الأغنية الرئيسية لأحدث أفلام جيمس بوند دانييل كريج، No Time To Die الأمر الذى أسعده للغاية.

وأضاف: "خيبة الأمل تلخصت في استبدالى فجأة بـ بيلى اليتش، ولن أتظاهر أنه لم يؤذني لأننى تأذيت بشدة ما حدث".

أيضاً طرح المغنى العالمى إيد شيران أغنيته الجديدة Celestial بالتعاون مع شخصيات مسلسل الأنيميشن الشهير Pokémon، يوم 29 سبتمبر الجارى الماضى.

ومن خلال بيان على Instagram، تحدث شيران عن حبه الطويل لسلسلة Pokémon، حيث كتب: "لقد بدأت بجمع بطاقات بوكيمون خلال المدرسة الابتدائية عندما كان عمري حوالي 7 سنوات، ومن ثم عرض المسلسل على التلفزيون، لذا اعتدت أن أحاول تسجيله على شريط فيديو كل أسبوع".