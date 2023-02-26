شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مسلسلات اجتماعية تتناول قضايا وحقوق المرأة في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الدرامى في شهر رمضان المبارك، والذى ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قررت أن تدفع بـ 16 مسلسلاً متنوعًا بين الوطنى والدرامى والتاريخى والكوميدي، وكعادة الشركة المتحدة في تناول قضايا وحقوق المرأة قررت أن تطلق 6 مسلسلات بطولة عدد من النجوم الكبار الذين يناقشون أهم القضايا.



منى زكى

مسلسل تحت الوصاية

تناقش النجمة منى زكي قانون الوصاية من خلال أحداث مسلسل "تحت الوصاية" الذى يعرض في رمضان المقبل، حيث تواجع العديد من الصعوبات بعد وفاة زوجها لقتوم هي بإعالة ابنها الذى يبلغ من العمر 9 سنوات وابنتها الرضيعة، وتتعرض للعديد من الصعوبات والأزمات مع عائلة زوجها خلال الأحداث.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.



نيللي كريم

مسلسل عملة نادرة

تستمر النجمة نيللى كريم في طرح قضايا المرأة كعادتها ومن خلال مسلسل "عملة نادرة" الذى يعرض في رمضان المقبل، تسلط الضوء على الصراعات التي تتعرض لها المرأة الصعيدية مع أهل الزوج بعد وفاته، حيث تجسد نيللي كريم دور نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.



ياسمين عبد العزيز

مسلسل ضرب نار

تسلط النجمة ياسمين عبد العزيز الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، في مسلسل "ضرب نار" حيث تجسد دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضى، حيث يترك الصعيد ويأتى إلى القاهرة وتنشأ بينهما قصة حب مشحونة بالعديد من المصاعب، في اطار دراما شعبية صعيدية رومانسى يحمل العديد من المغامرات.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الإتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



ريهام حجاج وعبير صبرى وهانى عادل

مسلسل جميلة

تناقش النجمة ريهام حجاج خلال أحادث مسلسل "جميلة" العديد من القضايا الاجتماعية العائلية وفى نفس الوقت يسلط الضوء على عمل المرأة والتنسيق بينه وبين الحياة الزوجية.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.



ياسر جلال ومي عمر

مسلسل علاقة مشروعة

يناقش النجم ياسر جلال أكثر من قضية اجتماعية هامة ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة المكون من 15 حلقة، حيث يتناول العمل مساوئ فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي علي الأسرة والأبناء، كما يتطرق العمل لقضية العنف ضد المرأة الذي يهدم العلاقة الزوجية ويدمرها.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر"، ويجسد ياسر جلال خلال أحداث العمل شخصية رجل أعمال متزوج من مى عمر.



روبى

مسلسل حضرة العمدة

تواج النجمة روبى العديد من المشاكل والصعاب ضمن أحادث مسلسل "حضرة العمدة" حيث تجسد دور فتاة متعلمة تأخذها الظروف لكي تصبح عمدة حتى لا يخرج ميراث العمودية من عائلتها، وتواجه العديد من المشكلات في هذا العامل الجديد التي تعيش فيه بسبب صعوبة توافقه مع حياتها السابقة.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.