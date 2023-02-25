دنيا بطمة تُعلن تضامنها مع سعد لمجرد

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة من خلال "ستوري" عبر حسابها الخاص على إنستغرام أعلنت من خلاله تضامنها مع الفنان سعد المجرد بعد صدور الحكم عليه داعية الله أن يصبره على الأزمة التي يمر بها.وكتبت دنيا بطمة من خلال "ستوري": "معرفش شنو نقول يا الله يا ربي تصبرك خويا سعد وتصبر والديك وكل محبينك، احنا دايماً معاك وجمهورك دايماً معاك وفي ضهرك".

الحكم على سعد المجرد بالسجن

يذكر ان محكمة فرنسية أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة والتعدي عليها بالضرب في عام 2016 بحق الفنان سعد لمجرد، وكان تضامن عدد من الفنانين مع سعد المجرد عقب اصدار حكم ادانته ومن بينهم الفنان المغربي حاتم عمور والفنانة المغربية مريم حسين والتي كانت دخلت في نوبة بكاء بعد سماعها خبر الحكم الصادر ضد الفنان سعد المجرد.

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