أشهر الثنائيات الفنية بين نجوم بوليوود وأكثرهم رومانسية

نجوم الشاشة الهندية هم ملوك الرومانسية فقد أسروا قلوب الملايين ليس بأدائهم التمثيلي فحسب، وإنما أيضاً بشخصيتهم العاطفية ورومانسيتهم مع نصفهم الآخر، فمن هم أشهر الثنائيات الرومانسية بين نجوم بوليوود؟

أشهر الثنائيات في بوليوود

كارينا كابور وسيف علي خان هما من أروع الثنائيات الرومانسية في بوليوود، فقد تزوجا بعد قصة حب قوية بدأت عام 2008، وأثمر زواجهما عن طفلين هما تيمور وجيهانجير، ومازالت قصة حبهما تزداد قوة عبر الأعوام، حيث يعيش الثنائي اليوم أجمل اللحظات برفقة العائلة.

بريانكا شوبرا ونك جوناس أثبتا أن العمر مجرد رقم في الحب، فبريانكا شوبرا تكبر النجم الأمريكي نك جوناس بـ 10 أعوام، بدأت قصة حبهما على الإنترنت بعد أن راسلها نك وطلب منها أن يلتقيا، وفي يوم ميلادها الـ 36 طلب منها الزواج وقدم لها خاتماً من الألماس، لتتوج قصتهما بالزواج في حفل أسطوري عام 2018، ومازالا يبهران الجمهور بعلاقتهما الرومانسية حتى اليوم.

نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي تزوجت من النجم أبهيشيك باتشان بعد قصة حب رائعة، أثمرت عن ابنتهما الجميلة أراديا، وألهما الجمهور بعلاقتهما القوية وتناغمهما الكبير ودعمهما المستمر لبعضهما البعض، أما النجم شاروخان الشهير برومانسيته في جميع أفلامه، فتسود الرومانسية والحب علاقته بزوجته في الحقيقة أيضاً، فقد تزوج من النجمة جوري خان عام 1991بعد أن وقعا في الحب منذ سن المراهقة، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء هم آريان وسوهانا وأبرام خان.

تزوجت عليا بهات من حبيبها رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود، بعد قصة حب سرية لم يفصح أحدهم عنها أمام الإعلام، وتوجت في النهاية بالزواج في حفل مميز ومتواضع في المنزل، وأثمر زواجهما عن طفلتهما "راحة" بدأت تعيش حياة الشهرة والأضواء منذ ولادتها.

تزوجت النجمة الحسناء أنوشكا شارما من لاعب الكريكيت فيرات كوهلي، بعد أن وقعا في الحب أثناء تصوير أحد الإعلانات، ودائماً ما يخطفان الأنظار برومانسيتهما اللافتة، وأثمر زواجهما عن طفلتهما فاميكا.

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