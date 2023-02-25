سيلينا غوميز تُعلن أنها ستبتعد عن السوشيال ميديا

بعد مرور ساعات على تربعها على عرش موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لكونها المرأة الأكثر متابعة، أعلنت سيلينا غوميز أنها ستبتعد عن السوشيال ميديا.وظهرت المغنية في فيديو على حسابها في موقع "تيك توك" وهي تقول لمتابعيها ما يلي: "سآخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سخيف بعض الشيء، وأنا أبلغ من العمر 30 عاماً وكبيرة ما يكفي على هذه الأمور. لكني أحبكم كثيراً وسأعود عاجلاً وليس آجلاً،"، وتابعت: "سآخذ استراحة من كل شيء".

ويبدو أن سيلينا قد اتخذت هذا القرار بعد الكثير من المشاكل التي تعرضت لها مؤخراً على أثر ربط المتابعين للكثير من مواقف النجوم على أنها تنمر على النجمة سيلينا غوميز، إضافة إلى الحديث عن وزنها الزائد.

لست عارضة أزياء

خلال حديثها في بث مباشر عبر حسابها على موقع الفيديوهات “TikTok ”، تطرقت النجمة للانتقادات الأخيرة، التي واجهتها، بعد زيادة وزنها بشكل كبير.

وقالت غوميز "أنا ليست عارضة أزياء ولن أكون أبداً"، كما طلبت من متابعيها الذين لا يعجبهم ذلك أن يرحلوا.

كما أشارت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً، إلى أن دواء الذئبة الذي تتناوله، يتسبب في تقلبات كبيرة في الوزن، حيث قالت: "عندما أتناول الدواء، أميل إلى تخزين الكثير من المياه في جسمي، وهذا أمر طبيعي للغاية، وعندما أتوقف عنه، أفقد الوزن نوعاً ما".

وأضافت سيلينا: "أفضل كثيراً أن أكون بصحة جيدة، وأعتني بنفسي، أدويتي مهمة، وأعتقد أنها تساعدني".

وتابعت : “أردت فقط أن أقول وأشجع أي شخص، يشعر بأي نوع من الخجل، لما يمر به، ولا أحد يعرف القصة الحقيقية”.

هايلي بيبر

أعاد أحد المتابعين مؤخراً نشر فيديو سبق أن شاركته هايلي بيبر الشهر المنصرم على حسابها في تيك توك وعادت وحذفته لاحقاً، وذلك بالتزامن مع انتشار صورة لسيلينا بملابس البحر ظهرت بها بوزن زائد.

وقالت زوجة النجم الكندي جاستين بيبر في الفيديو حينها: "أنا لا أقول إنها تستحق ذلك، لكني أقول إن توقيت الله مناسب دائماً".

وفاجأت غوميز الجمهور بردها المتصالح والإيجابي على الفيديو الذي أعيد نشره بالقول: "لا بأس! لا أدع هذه الأشياء تحبطني! كن لطيفاً مع الجميع!".

أما هايلي فنفت حينها أن يكون لحذف مقطع تيك توك أي علاقة بسيلينا غوميز، حيث غردت على تويتر كاتبة: "لم أعلق أبداً على هذا النوع من الأشياء، لكننا كنا نقضي ليلة فتيات فقط، وقمنا بعمل تيك توك عشوائي من أجل المرح. إنه ليس موجهاً إلى أي شخص".. مع رموز تعبيرية لامعة وقلب أبيض.

كايلي جينر

نفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر الاتهامات التي وجهت لها بأنها أقدمت على التنمر على شكل حاجبي النجمة العالمية سيلينا غوميز.

وكتبت النجمة أسفل الفيديو: "أنا لم أقصد التحدث عن سيلينا ولم أر صورة حاجبيها من الأساس، أنتم يا رفاق تصنعون شيئاً من لا شيء.. هذا سخيف".

واللافت أن المغنية سيلينا غوميز علقت على رد جينر بالقول: "أتفق معك.. هذا كله غير ضروري"، وأضافت: "أنا من معجبي كايلي جينر".

وكانت كايلي جينر قد نشرت صورة لجبينها بشكل ساخر، فربط الجمهور سخريتها بفيديو سيلينا غوميز التي ظهرت خلاله بحاجبين غريبي الشكل، وعليه اتهمها الجمهور بالتنمر والسخرية منها.

وكانت المغنية قد عبرت عن انبهارها بجمال عارضة الأزياء الأمريكية، من أصل فلسطيني، بيلا حديد، بعد أن نشرت مقطعاً على حسابها في "تيك توك" مستخدمة فيلتر يضيف مكياجاً إلى الوجه، جعلها تبدو بجمال بيلا حديد، بحسب تعبيرها، وأظهر حاجبيها بشكل مختلف، وكتبت النجمة على الفيديو: "يا ليتني كنت في جمال بيلا حديد"، ومن بعدها نشرت فيديو آخر قالت فيه: "ولكنني سيلينا غوميز.. حتى الاسم ليس جذاباً". واللافت أن سيلينا غوميز كانت تواعد المغني الكندي ذا ويكند عام 2017، وبعد مرور شهرين فقط على انفصاله عن بيلا حديد، واستمرت علاقتهما مدة 10 أشهر، إلا أن النجم عاد من بعدها مجدداً للارتباط ببيلا عام 2018، لكنهما انفصلا مرة أخرى في العام التالي.

الأكثر متابعة على إنستغرام

يشار إلى أن سيلينا غوميز تربعت على عرش موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لتصبح المرأة الأكثر متابعة على المنصة بعد أن تخطت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بمليون متابع.

وأصبح عدد متابعي سيلينا غوميز 381 مليون متابع، فيما تراجعت كايلي جينر للمرتبة الثانية بـ 380 مليون متابع.وعلى الرغم من هذا النجاح على مستوى النساء، إلا أن النصيب الأكبر للمتابعين يبقى لصالح الذكور إذ يحظى لاعب نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو بأكبر عدد متابعين على إنستغرام وهو 550 مليون متابع، يليه زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 432 مليون متابع.

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