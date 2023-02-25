أسباب ابتعاد نجمات هوليوود عن الإرتباط بـ"توم كروز"

على الرغم من أن كل من يتعامل مع توم كروز يشعر بالإمتننان لما يقدمه في صناعة السينما، لكن يبدو أن نجم Top Gun الذي قيل عنه بأنه الممثل الأكثر جاذبية في العالم، تبتعد نجمات هوليوود عنه. كان توم كروز بالفعل يتمتع بسمعة طيبة لدى زوجتيه السابقتين مثل نيكول كيدمان أو كاتي هولمز، كما أنه كانت تربطه مؤخراً علاقة عاطفية مع الممثلة هايلي أتويل.. فعلى الرغم من أنهن جميعاً وقعن في حبه في مرحلةٍ ما، لكن لم يكن لدى أيٍ من هؤلاء النساء مفهوم جيد عن كروز.يقدم تقرير جديد من Radar Online بعض التفاصيل عن بعض مضايقات النجم عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية.

صفة توم كروز التي تنفر كل النساء منه

وفقاً للمصدر، فإن كروز يصبح متسلطاً ومتحكماً عندما يبدأ في مواعدة شخصية ما. . كانت هايلي أتويل أحدث علاقة له، لكنها انتهت بسبب مشاكل سيطرته.تتضمن طرق التحكم الخاصة بكروز أيضاً "الإدارة التفصيلية"، حيث يُزعم أنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة.. فهو يحدد الملابس التي يمكن أن ترتديها من يواعدها، وهذا ما تراه النساء طريقاً شديداً للغاية للعلاقة معه.أيضاً يجب على من تواعده أن تتكيف مع جداوله وقواعده، لأن النجم ببساطة ملتزم جداً بحياته المهنية في هوليوود وبالكاد لديه الوقت لقضائه مع شخص آخر.

ماذا عن ديمي مور؟

ديمي مور وتوم كروز ظلا في منطقة الأصدقاء منذ التسعينيات، لكن احتل اسم ديمي مور مؤخراً المواقع الإخبارية لرغبتها الإرتباط بكروز والعمل معه.وإذا كانت الأقاويل المذكورة حول شخصية النجم صحيحة، فيجب على الأشخاص المقربين من ديمي مور أن ينصحوها بالابتعاد عنه. نحن نتحدث عن واحدة من أكثر النساء استقلالية في هوليوود والتي لا تحب أن يسيطر عليها أي رجل.

أيضاً، ينتمي النجم إلى السيانتولوجيا (ديانة تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي) المتشددة، لدرجة أن كروز فكر أن يكون راهباً. كل من تتخذ قراراً بمواعدته تحتاج إلى معرفة أنه يأتي بحزمة ضخمة نظراً لمدى التزامه بهذا المذهب. لكن ديمي مور لديها ماضٍ مع السيانتولوجيا، لذا فهي تفهم هذا العالم جيداً، كانت والدة مور الراحلة، فيرجينيا كينغ، عالمة في السيانتولوجيا، وكانت مور تحضر الاجتماعات.

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