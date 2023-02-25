شكرا لقرائتكم خبر عن روائع تترات المسلسلات المصرية والبرامج فى اليوبيل الفضى لمدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل مدينة الإنتاج الإعلامي، بمناسبة مرور 25 عاما (اليوبيل الفضي) على إنشاء المدينة، فقرة غنائية رائعة استدعت ذكريات ونوستالجيا روائع المسلسلات، فقد قدمت فرقة "أيامنا الحلوة" تترات المسلسلات التي كانت علامات في تاريخ الدراما المصرية والعربية، منها: مسلسلات: بوابة الحلواني، ألف ليلة وليلة، هوانم جاردن سيتي.

وشهدت الفقرة الغنائية أيضا تترات بعض البرامج، مثل برنامج (حوار صريح جدا جدا) الذي كانت تقدمه الإعلامية منى الحسيني، وبرنامج (كلام من دهب) للإعلامي طارق علام، وتتر مسلسل الأطفال (عمو فؤاد) للراحل العظيم فؤاد المهندس، وتتر برنامج (سينما الأطفال) للإعلامية عفاف الهلاوي، وتتر مسلسل رحلة أبوالعلا البشري، وتتر مسلسل "أنا وأنت وبابا في المشمش" للمخرج محمد فاضل، وتتر مسلسل "ليالي الحلمية" للمخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ والكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وتتر برنامج المقالب (حسين على الهوا) للمخرج الراحل رائد لبيب، وتتر مسلسل (هو وهي) لسعاد حسني وأحمد زكي، وتتر مسلسل أرابيسك أداء الفنان عمرو كمال بدير.











