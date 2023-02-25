- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد بحفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
كما تم تكريم الفنان الكبير لطفي لبيب، والفنانة إلهام ساهين كانت بطلة أول مسلسل تم تصويره في المدينة وهو البراري والحامول.
كان قد توافد عدد من نجوم الفن والإعلام علي السجادة الحمراء لحفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي وكان في استقبالهم عبد الفتاح البلتاجي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان من الحضور من الفنانين والإعلاميين: لطفي لبيب والمخرج محمد فاضل وإلهام شهين، أحمد شاكر عبد اللطيف، منال سلامة، محمد الصاوي، فتوح أحمد، مصطفي بكري، محمد هاني، إدوارد، خيري رمضان، محمد الغيطي، ميار الغيطي، فردوس عبد الحميد، محمد فاضل، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة أنور عكاشة ويحيي العلمي
تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد أسامة انور عكاشة ويحيي العلمي