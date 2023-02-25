شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إلهام شاهين ومحمد فاضل وسميرة أحمد بحفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي، رؤساء مدينة الإنتاج الإعلامي السابقين وهم: المهندس عبد الرحمن حافظ وسيد حلمي والمهندس سامي بدوى وحسن حامد، وشهد الحفل تكريم رموز الدراما العربية من الفنانين والمنتجين والمخرجين وكان منهم اسم المنتج ممدوح الليثي، والنجمة الكبيرة سميرة أحمد، واسم المخرج الكبير يحيي العلمي وتتسلمها الفنان تهاني راشد وحفيدته، واسم الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة تتسلمها عنه ابنته نسرين عكاشة، والمخرج محمد فاضل والمخرجة إنعام محمد علي والمخرج مجدي أبوعميرة، والمخرجة رباب حسين التي شكرت الحضور وقالت إن لها ذكريات في ركن في المدينة صورت فيه أعمالها.

كما تم تكريم الفنان الكبير لطفي لبيب، والفنانة إلهام ساهين كانت بطلة أول مسلسل تم تصويره في المدينة وهو البراري والحامول.

كان قد توافد عدد من نجوم الفن والإعلام علي السجادة الحمراء لحفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي وكان في استقبالهم عبد الفتاح البلتاجي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان من الحضور من الفنانين والإعلاميين: لطفي لبيب والمخرج محمد فاضل وإلهام شهين، أحمد شاكر عبد اللطيف، منال سلامة، محمد الصاوي، فتوح أحمد، مصطفي بكري، محمد هاني، إدوارد، خيري رمضان، محمد الغيطي، ميار الغيطي، فردوس عبد الحميد، محمد فاضل، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.