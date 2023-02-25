شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب طارق مؤلف مسلسل "جعفر العمدة": خطوة مهمة والعمل يحمل مفاجآت عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤلف الشاب مهاب طارق لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بالتجربة التأليفية الأولى بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن العمل سيكون به مفاجآت عديدة في الأحداث، لاسيما أن جعفر العمدة لديه الكثير من الأحداث الساخنة في المسلسل بجانب أبطال العمل.

وأضاف مهاب، أن العمل مع مخرج كبير مثل محمد سامى، هو بمثابة أرض صلبة اتكئ عليها في بداية مشوارى، وخلال لقائنا الأول وجدنا كيمياء كبيرة بيننا، بالإضافة إلى أن سامى دعمنى ووقف بجانبى ووجد أننى لدىّ أفكار وموهبة في المجال التأليفى، كما أن خطوة مسلسل جعفر العمدة مهمة في بداية مشوارى.



مهاب طارق

تعرض شاشة dmc مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان وكوكبة من نجوم الدراما المصرية والمقرر المنافسة به خلال السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، عصام السقا، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.