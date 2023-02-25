شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد التهامى: لم أقصد الإساءة لـ تامر حسنى فى أزمة فيلم "تاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان أحمد التهامي، اعتذارًا للنجم تامر حسني عما بدر منه بخصوص أزمة فيلم تاج، وكتب على صفحته على "فيس بوك": "أحب أوضح سوء التفاهم اللي حصل بخصوص البوست بتاعي اللي كتبته بخصوص فيلم (تاج) اللي أتفهم غلط لأن أي حاجة كتبتها علي صفحتي لازم برده أوضح وأرد علي صفحتي".



التهامي

وأضاف: "أنا لم أقصد أن أوجه أي إساءة أو هجوم علي النجم تامر حسني أو على أسرة فيلم تاج ولا للشركة المنتجة بالدليل أنا قولت تامر أخويا وحبيبي ولكن كل ما بدر مني أني قولت إن فكرتي ممكن تكون تداولت في الوسط الفني دون معرفة أي طرف أنها تخصني وإن تامر وصناع الفيلم لم يكن لديهم علم بأي حاجة عن فكرتي".

وتابع: وهذا ما أوضحه أمام الجميع أنا كنت عاوز أقول إن كان ليا السبق في تقديم نفس فكرة التوأم الخارق لشركات إنتاج أخرى ولم تنفذ.. ولكن تامر مبدع وشاطر وممكن تتشابه الأفكار ولكن التناول والطرح مختلف وأنا من محبين تامر جدًا علي المستوي الشخصي والفني والإنساني لإنه ناجح وإنسان محترم".

واختتم قائلاً: وشكرًا للشركة المنتجة وبالأخص الأستاذ أحمد بدوي على اهتمامه وتواصله معايا وأنا أوضحت له كلامي وهو أكد لي إن مافيش وجه شبه بين قصتي (خلف×خلاف) وقصة فيلم (تاج) لا في التناول ولا الطرح وإن فيلم تاج مختلف تمامًا حتي في الشكل الدرامي للتوأم الخارق.. وكل التوفيق لأسرة فيلم تاج وأنا لا أملك غير كل حب وأخوة واحترام لأسرة فيلم تاج كاملة.. مع خالص اعتذاري عن سوء الفهم للفنان تامر حسني وجمهوره.