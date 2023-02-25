شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وإيهاب فهمى وأيمن عزب يقدمون واجب العزاء فى المخرج تيسير عبود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان إيهاب فهمي والفنان أيمن عزب والمخرج أحمد صقر، على تقديم واجب العزاء في المخرج الكبير تيسير عبود، والذي وافته المنية أمس، وقد أقيم العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

يذكر أن المخرج الراحل تيسير عبود قدم العشرات من الأعمال الدرامية منها "حبيب الروح" لسهير رمزى، و"عيون ورماد" لخالد الصاوى وأيمن زيدان وداليا مصطفى، و"ورد وشوك" لصابرين وروجينا، و"بفعل فاعل" لتيسير فهمى وياسر جلال، و"رحيل مع الشمس" لسماح أنور وريهام عبد الغفور وداليا مصطفى، و"دموع فى نهر الحب" من بطولة وفاء عامر وخالد زكى.

وأخرج أيضًا مسلسلات "بنات فى الثلاثين" من بطولة محمود قابيل وتوفيق عبد الحميد وإيمان سركسيان، و"القرار الأخير" من بطولة رغدة وهشام عبد الحميد، وغيرها من الأعمال الدرامية، فضلا عن العديد من الأعمال السينمائية، التى تعاون فيها مع كبار النجوم منها "سأعود بلا دموع" من بطولة رشدى أباظة ومديحة يسرى، و"دعونى أنتقم"، من بطولة رشدى أباظة وحسين فهمى، و"أيام العمر معدودة"، لملك الترسو فريد شوقى وناهد شريف، و"اللصوص"، من بطولة محمود ياسين وغيرها.