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محمد فؤاد بـ"العباية" فى المملكة السعودية تزامنًا مع "يوم التأسيس".. صور

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان محمد فؤاد، الشعب السعودى، بمناسبة احتفاله بيوم التأسيس، إذ نشر فؤاد صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "تهنئة إلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة يوم التأسيس".

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وكان قد أعرب النجم محمد فؤاد عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابى على الانتعاشة الفنية التي يعيشها حاليا، وقال في تصريحات لـ ”الخليج 365”: فرحة الجمهور بعودتى صدرت لى طاقة جميلة جعلتنى اشعر بالنتيجة بأسرع مما يمكن، وأنا متفائل بالفترة المقبلة، وأشار إلى أن عودته ليست لينافس أى مطرب آخر وإنما لينافس نفسه .

أما عن حفلاته الأخيرة قال: سعدت بحفلاتى في بيروت وكانت وحشانى وأصحابى فيها وسعدت باستقبال الجمهور، وسعدت أيضا بزيارتى لألمانيا وكنت افتقد أجواء الحفلات.

كان النجم محمد فؤاد نشر صورا له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب وصوله لمدينة برلين في أحدث ظهور له، حيث وصل العاصمة الألمانية برلين أمس لإحياء حفل وطرح النجم محمد فؤاد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "علو السما"، كلمات منة عدلى القيعي ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويعيش النجم محمد فؤاد حالة انتعاشة فنية، حيث انتهى خلال الأيام الماضية من تسجيل 3 أغان جديدة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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