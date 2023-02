شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة برلين ونجوم ألمانيا على السجادة الحمراء لمهرجان برلين في دورته الـ73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي حضور فرانسيسكا جيفاي عمدة برلين، وعدد من نجوم ألمانيا منهم باولا بير، وذلك إضافة إلى نجوم لجنة تحكيم المهرجان والتي تضم كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) كرئيسية لجنة تحكيم وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين).



ختام مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73



كشفت جوائز الحكام المستلقين عن جوائزهم لأفلام مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ73، والتى تتكون من عدة جوائز.

وشملت أعضاء لجنة تحكيم جوائز الايكومنيكال، كلاً من بول دي سيلفا، وأرييل دومون، وكيرستين هاينمان، وميريام هولشتاين، وآن لو كور، وألبرتو راموس رويز:

- المسابقة الرسمية، فوز فيلم Tótem.

- البانوراما، فوز فيلم Sages-femmes.

- Forum، فوز فيلم Jaii keh khoda nist (Where God Is Not).

- جائزة خاصة، فوز فيلم Sur l’Adamant (On the Adamant).

أما عن جائزة حكام جوائز Teddy، تتكون من أعضاء لجنة التحكيم: ألفونسو إف إسكاندون، ميلاني إيريدال ، توم أوير ، ساشا بروكوبينكو ، زينا نيس سكولارد ، داروني تيرد.

- أفضل فيلم روائي طويل: All the Colours of the World Are Between Black and White

- أفضل فيلم وثائقى: Orlando, ma biographie politique (Orlando, My Political Biography).

- أفضل فيلم قصير Marungka tjalatjunu (Dipped in Black)

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة تذهب إلى الممثلة فيكي نايت عن أدائها في فيلم Silver Haze.

بالإضافة إلى جائزة CICAE ART CINEMA، التى تضم لجنتى، البانوراما، والتى تضم اعضاء تحكيم يورج جاكوب، بينيديكت لاتينود ، براين روبنسون، وأعضاء لجنة تحكيم الـ Forum التى تتكون من زوفيا بوجليا، برونو كاسترو، إبراهيم سعد.