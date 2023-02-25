شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء برلين السينمائى يعبرون عن سعادتهم بـ نجاح الدورة 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رؤساء إدارة مهرجان برلين، مارييت ريسنبيك، وكارلو شاتريال، عن سعادتهم بنجاح الأيام الماضية للمهرجان خلال حفل ختام المهرجان، وأكد شاتريال أنه يتمني عودة المخرج العالم ستيفن سبيلبرغ بـ فيلم في المسابقة للمهرجان.

فيما عبرت ريسنبيك عن حزنها بسبب الكارثة التي حدثت قبل أيام من بدء حفل افتتاح مهرجان ببرلين السينمائي الدولي يوم 16 فبراير الجاري، وهو الزلال الذي حدث في سوريا وتركيا.

وشهد حفل الختام وصول لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للسجادة الحمراء لـ مهرجان برلين السينمائي الدولي لـ حفل ختام الدورة الـ73، وحضر علي رأسهم الممثلة العالمية كريستين ستيوارت.

وكان قد بدء توافد النجوم علي السجادة الحمراء لـ ختام مهرجان برلين السينمائي الدولي، الذي ستبدأ فعالياته في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت برلين، حفل توزيع جوائز مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته لـ 73، الدورة التى بدأت فعالياتها يوم 16 فبراير الجارى.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم 16 فبراير الجارى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة