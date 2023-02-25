شكرا لقرائتكم خبر عن DMC تعرض "تحت الوصاية" لـ منى زكى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة DMC مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى ونجوم الدراما في رمضان 2023 وتجسد خلال أحداث العمل شخصية حنان وهى أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهما بعد وفاة زوجها وسط صعوبات كبيرة تواجهها أمام عائلة زوجها.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.

وكان ”الخليج 365” قد حصل على صور من كواليس العمل فى دمياط وتحديدًا منطقة الطابية بعزبة البرج، حيث ظهرت منى زكى أثناء قيامها بطلاء إحدى السفن مرتدية ملابس عاملة بناء سفن أثناء تواجدها بين عمال إحدى الورش المتواجدة بالمدينة، وشهدت المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين موقع التصوير منذ اليوم الأول من تواجد أسرة العمل.

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي – جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل "لعبة نيوتن" في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.