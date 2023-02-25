شكرا لقرائتكم خبر عن توافد نجوم الدراما والإعلام على حفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من نجوم الفن والإعلام علي السجادة الحمراء لحفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي وكان في استقبالهم عبد الفتاح البلتاجي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان من الحضور من الفنانين والإعلاميين لطفي لبيب والمخرج محمد فاضل وإلهام شاهين، أحمد شاكر عبد اللطيف، منال سلامة، محمد الصاوي، فتوح أحمد، مصطفي بكري، محمد هاني، إدوارد، خيري رمضان، محمد الغيطي، ميار الغيطي، فردوس عبد الحميد، محمد فاضل.

يشهد الحفل تكريم عددًا من الفنانين والمخرجين وكتاب الدراما الذين تركوا بصمة لاتنسي في تاريخ الدراما العربية، وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة , إضافة إلي عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وسوف يتم تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما الذين أثروا بأعمالهم الفنية الخالدة التي أنتجتها المدينة "علي مدار تاريخها" الشاشات العربية والمصرية، وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط.

وسوف يتم أيضًا تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين لم يدخروا جهدًا في خدمة هذا الكيان الضخم وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة علي مدار الـــ25 عامًا لتكون الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأحد عناصر القوي الناعمة لجمهورية مصر العربية.