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شكرا لقرائتكم خبر عن توافد نجوم الدراما والإعلام على حفل اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر
يشهد الحفل تكريم عددًا من الفنانين والمخرجين وكتاب الدراما الذين تركوا بصمة لاتنسي في تاريخ الدراما العربية، وكذلك نخبة من رجال السياسة والشخصيات العامة , إضافة إلي عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.
وسوف يتم تكريم عدد من الفنانين والمخرجين والمنتجين وكبار كتاب الدراما الذين أثروا بأعمالهم الفنية الخالدة التي أنتجتها المدينة "علي مدار تاريخها" الشاشات العربية والمصرية، وأثرت في وجدان المشاهد العربي من الخليج للمحيط.
وسوف يتم أيضًا تكريم رؤساء مجالس إدارات المدينة السابقين الذين لم يدخروا جهدًا في خدمة هذا الكيان الضخم وتركوا بصمات كبيرة ساهمت في نجاح المدينة علي مدار الـــ25 عامًا لتكون الصرح الإعلامي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأحد عناصر القوي الناعمة لجمهورية مصر العربية.