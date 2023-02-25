الفيلم اللبناني Les chenilles يفوز بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم اللبناني Les chenilles بجائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم قصير.

وشهد حفل ختام المهرجان وصول لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي الدولي لحفل ختام الدورة الـ73، وحضرت على رأسهم الممثلة العالمية كريستين ستيوارت.

وكان قد بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته لـ 73، الدورة التى بدأت فعالياتها يوم 16 فبراير الجارى.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.