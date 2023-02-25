شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الدورة الـ73 من مهرجان برلين السينمائى على السجادة الحمراء لحفل الختام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد النجوم علي السجادة الحمراء لـ ختام مهرجان برلين السينمائي الدولي، الذي ستبدأ فعالياته في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت برلين، حفل توزيع جوائز مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته لـ 73، الدورة التى بدأت فعالياتها يوم 16 فبراير الجارى، واستمرت إلى اليوم.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم 16 فبراير الجارى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة