شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تعرض مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج فى موسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج على قناة الحياة خلال موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.





يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.