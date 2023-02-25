شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال على on فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة on في شهر رمضان الكريم مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، ويجسد من خلاله شخصية رجل أعمال ومتزوج من مى عمر خلال أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة والذى انطلق تصويره الشهر الماضى للعرض في شهر رمضان المقبل، وخلال الحلقات تتحول حياة ياسر جلال الأسرية المستقرة إلى التوتر بسبب حادث ما تكشفه الأحداث.

"علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا فى الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج في نهاية الأحداث.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.