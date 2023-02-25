شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز وبليك ليفلى معًا للمرة الأولى منذ استقبال طفلهما الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الصور الأولى للنجمين ريان رينولدز وبليك ليفلي أثناء تجولهما جنبًا إلى جنب في مدينة نيويورك حينما شوهدا لأول مرة منذ استقبال طفلهما الرابع في وقت سابق، ليعاودا الظهور معًا في نزهة استمرا فيها في السير سويًا.

وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه ريان رينولدز إلى العمل على مسلسل جديد يصوره خلال العام الجارى، من إخراج كولن هانكس، والفيلم الذى لم يحدد له اسم حتى الآن، على أن يؤدى فيه دور الفنان الراحل جون كاندى، والفيلم المنتظر ستنتجه أمازون إلى جانب جورج ديوى، عبر شركة إنتاج Maximum Effort الخاصة به.

يستكشف الفيلم حياة وإرث الرجل الفكاهى الشهير كاندى، الذى توفي إثر إصابته بنوبة قلبية عام 1994 عن عمر يناهز 43 عامًا، لكن المطلعين يقولون إن الفيلم سيتجاوز الشخصية ويتعمق في الحياة الداخلية التى كان كاندى يخفيها، بدعم كامل من روز، أرملة كاندى، وطفليهما جين وكريس.

ويقول التقرير: "سيستخدم هانكس مقاطع فيديو منزلية ومحفوظات ومقابلات مع العائلة لم يسبق لها مثيل لاستكشاف الرجل الراحل"، وكان كاندى أحد أكثر نجوم الكوميديا رواجًا في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضى، حيث ظهر في أفلام مثل "The Great Outdoors" و"Planes, Trains and Automobiles" و "Uncle Buck" و "Cool Runnings".