مهرجان برلين يكشف عن جوائز الحكام المستقلين للدورة 73

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوائز الحكام المستلقين عن جوائزهم لأفلام مهرجان برلين السينمائى فى دورته الـ73، والتى تتكون من عدة جوائز.

وشملت أعضاء لجنة تحكيم جوائز الايكومنيكال، كلاً من بول دي سيلفا، وأرييل دومون، وكيرستين هاينمان، وميريام هولشتاين، وآن لو كور، وألبرتو راموس رويز:

- المسابقة الرسمية، فوز فيلم Tótem.

- البانوراما، فوز فيلم Sages-femmes.

- Forum، فوز فيلم Jaii keh khoda nist (Where God Is Not).

- جائزة خاصة، فوز فيلم Sur l’Adamant (On the Adamant).

أما عن جائزة حكام جوائز Teddy، تتكون من أعضاء لجنة التحكيم: ألفونسو إف إسكاندون، ميلاني إيريدال ، توم أوير ، ساشا بروكوبينكو ، زينا نيس سكولارد ، داروني تيرد.

- أفضل فيلم روائي طويل: All the Colours of the World Are Between Black and White

- أفضل فيلم وثائقى: Orlando, ma biographie politique (Orlando, My Political Biography).

- أفضل فيلم قصير Marungka tjalatjunu (Dipped in Black)

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة تذهب إلى الممثلة فيكي نايت عن أدائها في فيلم Silver Haze.

بالإضافة إلى جائزة CICAE ART CINEMA، التى تضم لجنتى، البانوراما، والتى تضم اعضاء تحكيم يورج جاكوب، بينيديكت لاتينود ، براين روبنسون، وأعضاء لجنة تحكيم الـ Forum التى تتكون من زوفيا بوجليا، برونو كاسترو، إبراهيم سعد.

بانوراما : فيلم Das Lehrerzimmer (The Teachers’ Lounge)

Forum: El rostro de la medusa (The Face of Jellyfish)

و جائزة GUILD FILM، التى تتكون من أعضاء لجنة التحكيم: Ansgar Esch، Stefanie Kleppisius، Maret Wolff، وفاز فيلم 20.000 especies de abejas (20,000 Species of Bees).

وجائزة LABEL EUROPA CINEMAS، التى تتكون من أعضاء لجنة التحكيم: ماريوس بولينسكو ، ويل فيتزجيرالد ، تانيا هيلم ، أولا ستارماش، وفاز فيلم Das Lehrerzimmer (The Teachers’ Lounge).

جائزة CALIGARI FILM، التى تتكون من كل من سيلفيا باهل، بورجانا جاكوفيتش، جانا شميت، وفاز فيلم De Facto.

جائزة PEACE FILM ، التى تتكون من لجنة التحكيم: روشاك أحمد، غالينا أماشوكيلي، أنطونيا بيبيتا جيزلر، أندرياس هوفر، كريستيان مودرا، كريستيان

رومر، أحمد طاس، وفاز فيلم Sieben Winter in Teheran (Seven Winters in Teheran).

جائزة منظمة العفو الدولية للأفلام، التى تتكون من أعضاء لجنة التحكيم: ماركوس ن. بيكو ، ليا فان أكين ، برهان قرباني، وفاز فيلم Al Murhaqoon (The Burdened).

جائزة هاينر كارون، والتى تتكون من أعضاء لجنة التحكيم: فريا أردي ، بيتر كاهانا ، ميركو ويرمان، وفاز فيلم Knochen und Namen (Bones and Names).

جائزة البوصلة، والتى تتكون من أعضاء لجنة التحكيم: ديلا دابولامانزي ، آن فابيني ، يونس جونسون، وفاز فيلم Sieben Winter in Teheran (Seven Winters in Teheran).

جائزة إيه جي كينو جيلدي - سينما فيجن 14 بلس، والتى تتكون من أعضاء لجنة التحكيم: جوزفين ناتالي كرافت ، إريك بانيير ، هانا شتزيبكوسكا، وفاز فيلم And the King Said, What a Fantastic Machine.

أما عن جوائز الجمهور، جائزة جمهور فئة بانوراما:

فيلم روائي طويل: Sira

فيلم وثائقي: Kokomo City

على أن يقام اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت برلين، حفل توزيع جوائز مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته لـ 73، الدورة التى بدأت فعالياتها يوم 16 فبراير الجارى، واستمرت إلى اليوم.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم 16 فبراير الجارى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة