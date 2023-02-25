جولة داخل منزل “نفرتيتي السينما المصرية” سوسن بدر.. يحمل الطابع الفرعوني المصري القديم!

كتب امير فتحي في السبت 25 فبراير 2023 05:43 مساءً - بعد أن دخلت الممثلة سوسن بدر حديثًا إلى عالم السوشيال ميديا لاسيما موقعي إنستجرام وفيسبوك لتكون أكثر قربًا من جمهورها، تحاول بين الحين والآخر أن تشارك جمهورها صور وفيديوهات من داخل منزلها.

ومن خلال الصور اتضح أن منزل سوسن بدر من المنازل المتواضعة والبسيطة للغاية والتي تعكس شخصيتها الطيبة والبسيطة، فالمنزل بسيط في ديكوراته وأثاثه وأكسسوارته إلا أنها اهتمت للغابة بالتحف والانتيكات التي يحمل الكثير منها الطابع المصري القديم.

منزل سوسن بدر

لجأت سوسن بدر إلى ألوان الطلاء المحايدة في معظم الغرف من منزلها، وإلى الأثاث باللون البني الداكن لغرفة النوم الخاصة بها، والتي تتميز بتصميمها المودرن شديد البساطة.

أكثر من غرفة للمعيشة

يتميز منزل سوسن بوجود أكثر من منطقة للمعيشة، الأولى تضم طقم أرائك باللون البيج على شكل نصف دائرة، بالإضافة إلى جدران الغرفة المميزة والتي جمعت بين اللونين الرمادي والأزرق الداكن وكذلك أرضياتها البورسلين المميزة باللون البيج اللامع .

كما ضم المنزل غرفة معيشة أخرى وهي التي تقضي فيها سوسن معظم أوقاتها مع أحفادها، والتي تميزت بجدرانها البيج الفاتحة مع وجود طقم أرائك جلد باللون الأسود مميزة للغاية.

لم تعرض سوسن الكثير من التفاصيل حول منزلها، وربما هذا مقصود من قبلها، اذ تحرص أن تبقي مملكتها خاصة بها دون مشاركة تفاصيل منها.

اهتمام بالأنتيكات والتحف

من المميز في منزل نفرتيتي السينما المصري أنها عاشقة ومحبة للحضارة والآثار والتحف والأنتيكات، حيث أننا وجدنا غرفة صالون بمنزلها مختلفة في طابعها عن باقي المنزل حيث تتميز بالفخامة فتضم انتريه باللون الذهبي الفخم، يستند على حائط ملئ بالتحف والأنتيكات، مثل التابلوهات الفخمة ووجود “خنجر” معلق على الحائط وغيرها من الأنتيكات .

غرفة الطعام

اختارت النجمة سوسن غرفة طعام مميزة وأنيقة، حيث ضمت طاولة من الخشب البني ومحاطة بكراسي منحوتة بدقة، يقابلها باب كبير مصنوع من الخشب وملبس بمرايا زجاجية؛ والذي يعكس وجود عدد من الأرفف التي تضم عدد كبير من الكتب، وقد وضحت الصور استخدام سوسن لطاولة السفرة في العمل مع وجود أرفف للكتب، والواضح انها تعد من الغرف المحببة لقلبها في المنزل والتي تستهلك فيها الكتير من الوقت في القراءة والعمل وأنها ليست مجرد غرفة طعام .

الحديقة

فعند إلقاء نظرة على المنزل من الداخل نجد انه يتمتع بطراز كلاسيكي ومودرن في آن واحد، أما من الخارج فيضم حديقة كبيرة؛ تتضمن منطقة خاصة للجلوس مميزة، وذلك للاستمتاع بالطبيعة والاستجمام.

سوسن بدر تكشف عن بيتها في “راس سدر”

هذا وقد كشفت الفنانة الكبيرة سوسن بدر عن حالها حينما تشعر بأى توهة أو حيرة في حياتها بسبب أي موقف صعب تمر به قائلة: بروح بيتي في “راس سدر” عندي هناك من ييجي 18 سنة، وعملاه على زوقي في كل حاجة، وكمان على البحر مباشرة، وهناك بحب اقعد افكر براحتي من غير أي غشاوة”.

واستكملت خلال حلولها ضيفة مؤخرًا فى الجزء الثانى من برنامج “واحد من الناس” للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة: “بروح هناك ومعايا الكلب بتاعي، خاصة انى بحب الحيوانات، وكان عندي قطط كبير، دلوقتي ما بقاش منهم غير قطة واحدة كبرت خالص”.

فيلم “أنا لحبيبي” أحدث أعمال سوسن بدر

وعلى الصعيد الفني، شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر في أحدث أعمالها السينمائية الرومانسية مع ياسمين رئيس وكريم فهمي، والذي يحمل عنوان ” فيلم أنا لحبيبي“.

وكشفت سوسن بدر عن دورها في هذا العمل وتفاصيل مشاركتها فيه خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: الفيلم رومانسي جدًا وإحنا بقالنا كتير معملناش رومانسي في السينما معرفش ليه، زي ما يكون الشباب بطلوا يحبوا خلاص.

وتابعت سوسن بدر: إحنا شغالين كوميدي على أكشن كتير، لكن رومانسي لأ، الجيل الجديد غريب، والعمل ممتع وأنا مبسوطة بدوري، وكريم فهمي وياسمين رئيس عاملين شغل حلو جدًا وبحب هادي الباجوري في الإخراج ملوش حل.

وفيلم أنا لحبيبي، من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، ويضم العمل كلًا من كريم فهمي، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، نادر فؤاد وغيرهم من الفنانين.

سوسن بدر في رمضان 2023

وعن مشاركتها في مسلسل جميلة، الذي يعرض في موسم رمضان 2023 المقبل، أوضحت سوسن بدر: مسلسل حلو أوي والمؤلف أيمن سلامة كاتب حاجة مختلفة والمخرج سامح عبد العزيز قوي كالعادة.. والشخصيات جديدة ومختلفة كلها وأنا هظهر بشكل جديد خالص.

أعمال سوسن بدر في الدراما

ويعد مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، آخر أعمال سوسن بدر والذي تدور أحداثه حول مواجهة عبد الحميد الذي خرج على المعاش ويجسد دوره الفنان سيد رجب، ومشكلة زواج ابنته هاجر التي ما زالت تدرس بالجامعة، وتخوفاتها النفسية، ومشاكل ابنته الكبرى زينة مع زوجها طارق، إضافة إلى مشكلة ابنه أكرم مع خطيبته وقراره بترك العمل، وكذلك مشاكل ابنه الأصغر مرزوق وتتوالى العديد من المواقف والأحداث؛ ويشار إلى أن الجزء الثالث هو آخر أجزاء المسلسل.

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