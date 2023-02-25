تمزق الأوعية الدموية المتمددة في الدماغ تسبب بوفاة الفنان شادي زيدان

علم أن وفاة الفنان شادي زيدان، وبحسب مصادر مقرّبة من عائلته، كانت نتيجة إصابته بتمزق أحد الأوعية الدموية المتمددة في الدماغ، الذي تسبّب بنزيف دماغي قوي، أدى إلى دخوله في غيبوبة، ومن ثَم الوفاة.. نطلعك في الآتي على كل ما تودين معرفته حول تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وتمزقها:

ما هو تمدد الأوعية الدموية؟

تمدد الأوعية الدموية هو تمدد موضعي للشريان، ونادراً ما يكون الوريد، على شكل جيب أو في شكل اتساع غير طبيعي للشريان.. تمدد الأوعية الدموية الدماغية Brain aneurysm هي الحالة الأكثر شيوعاً.

يؤدي هذا التمدد التدريجي إلى إضعاف جدار الشريان الذي يمكن أن يتشقق أو ينكسر؛ مما يسبب نزيفاً: هذا هو تمزق تمدد الأوعية الدموية الذي يتطلب رعاية طبية عاجلة.. غالباً ما تشمل تمدد الأوعية الدموية شرايين الدماغ أو الشريان الأورطي أو جدران القلب.. يصيب تمدد الأوعية الدموية الأبهري الرجال بشكل رئيسي، وغالباً بعد سن الـ65 عاماً.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بتمدد الأوعية الدموي، وهم:

- المصابون بالسمنة أو مرض السكري.

- أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

- الذين لديهم دهون زائدة (كوليسترول) في الدم.

- المدخنون.

- الذين تعرضوا لصدمة في الرأس أو إصابة شديدة في الصدر.

- كبار السن.

- المصابون بأمراض مُعدية معينة (مثل الزهري عند عدم علاجه).

- الذين لديهم تاريخ عائلي من تمدد الأوعية الدموية، أو الذين يعانون من أمراض وراثية معينة، يمكن أن تسبب هشاشة خِلقية لجدران الشرايين (على سبيل المثال، مرض مارفان، وبعض أشكال مرض إهلرز دانلوس، ومرض الكلى المتعدد الكيسات).

ما هي أعراض تمدد الأوعية؟

لأشهر أو حتى سنوات، تمدد الأوعية الدموية صامت.. في حالات نادرة، تظهر الأعراض عندما يصبح تمدد الأوعية الدموية كبيراً.. عندما تتمزق الأوعية الدموية المتمددة، تعتمد الأعراض على مدى النزيف وموقعه.. في حالة تمزق الأوعية الدموية المتمددة في الدماغ؛ فإنَّ الأعراض تشبه أعراض السكتة الدماغية مع صداع شديد، وعدم وضوح الرؤية، وشلل جزئي، وتداخل في الكلام، وما إلى ذلك.. غالباً ما ينتج عن تمزق الأوعية الدموية الأبهري المتمددة نزيفٌ حاد، مع فقدان الوعي والموت السريع.. قد يكون من المفيد التعرف على أعراض الجلطة الدماغية عند النساء؟

ما هي الأعراض التي يمكن أن تسبق تمزق الأوعية في الدماغ؟

امرأة تعاني من صداع (المصدر: pexels)



هذه الأعراض ناتجة عن الضغط الناجم عن جيب تمدد الأوعية الدموية على الأعضاء المجاورة. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تمدد الأوعية الدموية يعيق تدفق الدم، عن طريق خلق مناطق من الدوامات والركود؛ مما يَزيد من خطر تكوين جلطة دموية.. يمكن أن تنفجر شظايا الجلطة وتنتقل إلى مجرى الدم، وتسدُّ الشرايين الصغيرة في الأعضاء الأخرى.

عندما يتطور تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، قد تثير بعض الأعراض الشكوك حول وجود هذه الحالة:

- صداع غير عادي.

- تعب.

- اضطرابات التوازن أو السمع أو الرؤية أو الشلل الجزئي.

- صعوبات الكلام المؤقتة.

- ألم الرقبة.

- الارتباك والارتباك العابر.

- حدقة متسعة.

- الغثيان أو القيء.

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