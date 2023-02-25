هنا الزاهد في جلسة تصوير مع أحمد حلمي من الرياض وتصرح مبسوطة ومستمتعة

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بعرض مسرحية «ميمو»، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وشاركت جمهورها مجموعة صور لها تجمعها ببطل المسرحية أحمد حلمي، من كواليس العروض، وقالت إنها مستمتعة جداً بتفاعل الجمهور السعودي معهما يومياً.هنا نشرت الصور عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: «مسرحية ميمو.. مبسوطة و مستمتعة بيها جداً على المسرح. الحمد لله على ردود أفعال الناس بيها في السعودية».

أبطال مسرحية ميمو

مسرحية ميمو من بطولة هنا الزاهد، محمد رضوان، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، والعمل من إنتاج المنتج حمدي بدر، وتشهد المسرحية عودة قوية للفنان أحمد حلمي بعد غياب 21 عاماً عن المسرح منذ آخر عمل قدمه بعنوان «حكيم عيون» في عام 2001.وتدور أحداث مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها، ولكن ما يحدث مختلف تماماً عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.ويعود أحمد حلمي لخشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 20 عاماً، منذ قدم مسرحية «حكيم عيون» التي شارك بها مع الفنان الراحل علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز.

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