هيفاء وهبي تحتفل باليوم الوطني الكويتي

تزامناً مع احتفالات دولة الكويت باليوم الوطني الذي يوافق اليوم الخامس والعشرون من فبراير، نشرت الفنانة هيفاء وهبي صوراً لعلم الكويت عبر حساباتها الرسمية في تويتر وانستغرام، وأرفقتها بكلمات تهنئة للشعب الكويتي.

هيفاء وهبي تعايد الكويت في يومها الوطني بهذه الكلمات

عبر حسابها الرسمي في تويتر، نشرت الفنانة هيفاء وهبي فيديو قصير يظهر علم دولة الكويت ومشاهد من الدولة، وكتبت: Happy kuwaitiNationalDay، عيد وطني سعيد لدولة الكويت وشعبها الطيب، وختمت التغريدة بهشاتاق "العيد الوطني الكويت".وكذلك عبر حسابها الرسمي في الانستغرام، حيث نشرت الفنانة عبر خاصية الستوري صورة متحركة لعلم الكويت وكتبت أيضاً: "عيد وطني سعيد لدولة الكويت وشعبها الطيب".ولاقت تغريدات ومشاركات الفنانة هيفاء وهبي التي تهنىء بها دولة الكويت في يومها الوطني، إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا معها إما بالشكر والامتنان لمشاركتها، أو عمل إعجاب وإعادة النشر.

اليوم الوطني الكويتي

هو عطلة رسمية احتفالاً بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام، ومنذ عام 1992 تتزامن معه في 26 فبراير من كل عام احتفالات يوم التحرير.

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