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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن قصة ارتباط ليوناردو دى كابريو وجيجي حديد لم تنتهِ بعد، وذلك بعدما رصدت أعين المصورين خروج كل منهما بصورة منفردة ولكن من نفس المكان، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها أكثر من موقع أجنبى وظهر خلالها كلاً من الثنائى وهو يخرج من مطعم شهير في ميلانو.

التقارير أضافت أن خروجهما بالتأكيد من نفس المكان وفى نفس الليلة لا يعد مصادفة، وهو ما يعد نذير يشير إلى إمكانية ظهور فصول جديدة في علاقتهما معاً رغم التأكيدات التي أشارت في وقت سابق لانتهاء العلاقة.



ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد يعاودان الظهور من جديد

وذلك بعد أيام من ظهور العارضة ومقدمة البرامج مايا جاما برفقة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو معًا ليلتين متتاليتين وسط احتفالات بافتا في نهاية الأسبوع الماضي، وكانت مضيفة برنامج Love Island 28 عامًا ، والممثل ، 48 عامًا، في Chiltern Firehouse ليلة السبت، قبل BAFTAs .

ثم في الليلة التالية يوم الأحد الماضي ، حضر كلاهما نفس الحفلة اللاحقة لـ BAFTA في نادي أعضاء أنابيل ، برعاية British Vogue And Tiffany & Co.

كما تعرض النجم ليوناردو دى كابريو لانتقادات واسعة مؤخراً بعد الأخبار التي ربطت بين اسمه وبين فتاة تبلغ من العمر 19عاماً فقط، إذ تعرض لحملة كبيرة من السخرية مثلما ظهر عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع موقع tmz لكشف حقيقة الأمر من خلال تقرير.