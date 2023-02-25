شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس يستأجران شقة فى أقدم قصور لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التقارير العالمية عن أن الثنائى كاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس انتقلا للعيش داخل شقة جديدة في قصر سانت جيمس، وهو القصر الأقدم في لندن، وفقًا لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل حول الثنائى، مؤكدًا أنهما فضلا العيش على الطريقة الملكية في الآونة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن الزوجين البارزين في عالم هوليود استأجرا شقة في أقدم قصر في لندن مؤخرًا لتكون قاعدتهما في المدينة.



القصر

من ناحية أخرى سبق وحرص الممثل مايكل دوجلاس على الاحتفال بعيد زواجه من زوجته النجمة الجميلة كاثرين زيتا جونز من خلال حسابه على موقع انستجرام، ونشر صورة لهما معًا نهاية العام الماضى، ظهرا فيها الثنائى من حفل زفافهما قبل 22 عامًا، وذلك فى التاسع عشر من نوفمبر الماضى.

كما حرص دوجلاس على الاحتفال برسالة أيضاً وجهها لها قال فيها: "احبك كثيرًا، ذكرى سنوية سعيدة لنا كاثرين".

من ناحية أخرى احتفلت كاثرين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ 53 فى وقت سابق خلال شهر سبتمبر العام الماضى، بعدما حفرت اسمها بأحرف من ذهب كواحدة ضمن أهم نجمات هوليود ممن اشتهروا بتميز أدوارهم خلال مسيرة فنية مطولة نالت عنها جوائز عديدة، وهو ما عكس موهبتها في عالم التمثيل.