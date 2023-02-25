شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمد سيد عبد الرحيم مديرًا فنيًا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الناقد محمد سيد عبد الرحيم ليتولي مهمة المدير الفني للمهرجان في دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر المقبل.

قال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان إن اختيار "عبد الرحيم " يتماشي مع الهدف من إطلاق المهرجان الذي يتسم بروح الشباب والتجديد في إدارته وبرامجه وأفلامه وتكريماته.

وأوضح أن المدير الفني للمهرجان إنتهي من وضع رؤية شاملة لشكل المهرجان سيتم الكشف عنها تباعا خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه أكد الناقد محمد سيد عبد الرحيم أن المهرجان فرصة كبيرة لكل موهبة سينمائية شابة وأن جميع نوافذه مفتوحة لإستقبال إبداعاتهم .

وقال الناقد محمد السيد: أن باب التقديم لإستقبال الأفلام المشاركة سيعلن عن إفتتاحه خلال النصف الثاني من شهر أبريل المقبل في جميع مسابقات المهرجان وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة أفلام الطلبة بالإضافة الي جائزة البيئة والتي ستمنح للفيلم الذي يشارك في مسابقات المهرجان ويدعو للحفاظ على البيئة.

يشار الي أن الناقد محمد سيد عبدالرحيم عضوًا بمجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين وشارك في لجان تحكيم مسابقات الفيبرسي بالعديد من المهرجانات الدولية في مصر وخارجها ويتولي منصب نائب رئيس مسابقة الأفلام العربية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية وفي رصيده كمؤلف العديد من الإصدارات السينمائية منها كتاب عن سينما خيري بشارة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب ترعاه وزارة الثقافة المصرية، ومحافظة البحر الأحمر وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته نخبة من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين .

تقام دورته الأولي خلال شهر سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة لأفضل فيلم يدعو للحفاظ علي البيئة .