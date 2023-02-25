تعرّف على المرض النادر لإبنة عمرو دياب وشيرين رضا!

كتب امير فتحي في السبت 25 فبراير 2023 03:50 مساءً - كشفت الفنانة شيرين رضا أن ابنتها نور عمرو دياب تعاني من متلازمة اسبرجر، وذكرت خلال لقائها مع أنس بوخش في برنامج ABtalks، أن ابنتها نور مصابة بمتلازمة اسبرجر، فهي ذكية للغايية، لكن لديها حرج اجتماعي.

وقالت: “يعني لن تعرف ما إن كانت تسخر أو تمزح أو تلقي نكتة، عليك أنت تكون واضحا معها، لذا في أي رسالة معها عليا أن أكون واضحة جدا”

وكانت رائد الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك، فاجأ معجبيه بالإعلان مسبقا عن إصابته بمتلازمة أسبرجر، خلال ظهوره في البرنامج الكوميدي الأمريكي “ساترداي نايت لايف”.

الملياردير الأمريكي، أكد خلال تحدثه كمقدم للبرنامج الساخر Saturday Night Live، أنه يعاني من متلازمة أسبرجر، أو على الأقل أول مقدم لهذا البرنامج يعترف بذلك، وفقا لـbbc.

ابنة عمرو دياب :

وخلال اللقاء تحدثت شيرين رضا عن إبنتها قائلة: “نور عمرو دياب هي أغلى حاجة في حياتي، كفاية إنها اتكونت جوايا لحد ما بقت طفل كامل.. هي جزء مني، علاقتنا قوية جدا أنا وهي، عندها 31 سنة دلوقت”.

صورة نادرة لـ شيرين رضا وعمر دياب مع إبنتهما نور

كما وجهت لها رسالة خلال البرنامج قائلة: “نور.. أنا بحبك للأبد وحتى الموت، وحتى بعد الموت ستشعرين بوجودي حولك في كل مكان”.

ما هي متلازمة أسبرجر؟

– هي أحد اضطرابات طيف التوحد، وإعاقة تستمر مدى الحياة تؤثر على الناس بطرق مختلفة، ويظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين، كما أنها تترافق بوجود ضعف المهارات الحركية.

– هذه المتلازمة قد يتأخر اكتشافها حتى البلوغ، لكنها تبدأ في مراحل مبكرة من العمر تتراوح بين فترة الرضاعة وفترة الطفولة المبكرة.

– سميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال النمساوي هانز آسبرجر، الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض.

– قد يواجه المصابون بالمتلازمة صعوبات في تفسير اللغة اللفظية وغير اللفظية، وقد يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعالجة المعلومات، كذلك قد يواجهون أيضا صعوبة في التعبير عن مشاعرهم بطريقة تقليدية، لكن يمكن أن يكونوا أكثر تعاطفا أو أكثر وعيا من غير المصابين بالتوحد.

– في كثير من الأحيان، يكون لدى الأفراد المصابين بهذه المتلازمة ذكاء طبيعي أو أعلى من المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون الأشخاص المصابون بهذه الحالة قادرين على التعلم في الفصول الدراسية السائدة وشغل الوظائف.

– لا يمكن علاج هذه المتلازمة، لكن يمكن أن يساعد التشخيص والتدخل المبكر، الطفل على تكوين روابط اجتماعية وتحقيق إمكاناته وعيش حياة منتجة.

تصريحات جريئة لشيرين رضا :

وخلال لقائها مع المحاور الإماراتي أنس بوخش ادلت شيرين رضا بالكثير من التصريحات الجريئة حول معتقداتها وأفكارها وحياتها الشخصية، وأيضًا الدروس التي تعلمتها خلال حياتها، ورأيها في الزواج والطلاق، وهذه ابرز تصريحاتها

أنا بعتبر نفسي فتاة.. مش ست كبيرة.. وشايفة نفسي بنت عندها 28 سنة.. ولما توصل 30 سنة بتكون بلغت.. وأنا لسة مبلغتش.. ومش بحاول أصغر نفسي وأتصرف كطفلة.. وأنا فتاة بحاول أكتشف تجارب كثيرة ولا زلت.



والدي قالي وأنا صغيرة أنتي حلوة أوي وده هيسبب لك مشاكل كتيرة، قلت له إيه ده ليه لكن.. اكتشفت إن لما بتكون صغير في السن مبتفكرش في اللي هيحصل، ولما كبرت فهمت إن الجمال بيخلي الستات هتغير والرجالة هتحاول تقرب منك.

نعم للجمال ثمن عليك دفعه إما أن تعتمد على جمالك وتدفع ذلك الثمن أو تنساه، وألا تعتمد عليه لذلك أحصل على حياة أفضل متخلنيش يعمل جمالي مشاكل لأن لو أخذت بالي ستسبب الكثير من المشاكل لكن إن اعتبرته شيئًا عاديًا لن تتسبب بمشاكل.



أؤمن بالصداقة بين الجنسين وكنت محظوظة إني جربت دا وعندي صديق مقرب مني وأنا 11 سنة وما زلنا أصحاب، وإحنا مشكلتنا إننا بنبص على الجنس مش إن الشخص سواء ذكر أو أنثى هو إنسان في النهاية، وصعب الناس الكبار في الوطن العربي يفهموا دا.

أهلي كان عقلهم متفتح واتعلمت الكلام دا منهم، وأمي أجنبية ووالدي متفتح عقليا جدا، واتعلمت إن الصداقة أقيم من أي علاقة حب؛ لأن العلاقات غالبا تنتهي بالطلاق أو الانفصال، ولكن أنا غلطت لما اتجوزت وأنا صغيرة لأني كنت طفلة 21 سنة، ومكنش عندي خبرة أكون أم.

طليقة عمرو دياب: عادي أكون مطلقة مرتين

عادي أكون مطلقة مرتين مع إني حاولت أكون زوجة كويسة وربيت بنتي وعمري ما زعقت لها، ولكن كنت أتمنى أخلف وأنا 31 سنة وعندي خبرة في الحياة.

الجواز مزيف، لأن الزوج لازم يكون صديقك المقرب وتشاركه كل شيء وتفكر معاه، ولكن الناس مش بتعمل كدا وبيكملوا في العلاقات دي من أجل الماديات ولا أنصح بالجواز دلوقتي، والجيل الجديد مش هيتجوز لأنهم شايفين اللي بيحصل، لازم الست أو الراجل يسألوا نفسهم إيه هدف العلاقة دي؟ والمفروض أنها تدوم ومعظم الناس بتتجوز عشان أشياء مادية.

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