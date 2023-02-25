لورا بريول المجني عليها تعلق على سجن سعد لمجرد 6 سنوات

أصدرت محكمة الجنايات الفرنسية قرارها بسجن المطرب المغربي سعد لمجرد 6 سنوات على خلفية القضية التي اتهمته فيها الفرنسية لورا بريول باغتصابها، مع إمكانية لمجرد أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام.



تعليق لورا بريول على سجن سعد لمجرد

وعلقت لورا على القرار الذي صدر اليوم في حق لمجرد وإمكانية استئناف الحكم الصادر ضده، خلال حديثها مع وكالة الصحافة الفرنسي، حيث أكدت أن من حق سعد الاستئناف على الحكم.



ونقلت الصحيفة الفرنسية في إذاعة فرنسا الدولية في تقريرها أن لورا قالت إن هذا حق سعد، وأنها سوف تتجه مبكراً إلى محاميّ سعد الذين شككوا في أخلاقها أمس لأنها تريد أن تخبرهم أنهم أساءوا إليها كثيرًا، لكنها لا تلومهم.

وعلقت لورا في حديثها الصحفي على حكم اليوم حيث قالت: "أشعر بالارتياح لقد تحدثت عن نفسي ، ولكن أيضًا من أجل الجميع أيضا… آمل أن تفتح أعينهم… نعم ، إن مثل هذه القضية فترتها طويلة… نعم ، إنها صعبة. لكن هذا ليس مستحيلًا".

وكتبت الصحيفة في تقريرها: "لورا ستقول لهم أيضا إنهم دافعوا فقط عن موكلهم، كانت بحاجة إلى إخبارهم بكل هذا حتى يتمكنوا من المضي قدمًا، حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد لمجرد، وأن المحكمة أدانت لمجرد بالسجن 6 سنوات، مشيرة إلى أن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم".

آخر كلمات سعد لمجرد في قضية الاغتصاب

ومن جانبها منحت رئيسة المحكمة سعد لمجرد آخر فرصة لإلقاء كلمته قبل أن يتم يأخذ القضاة فترة طالت لساعات لاتخاذ الحكم والقرار النهائي في هذه القضية.

وأنكر سعد لمجرد في كلمته جريمة اغتصاب الفتاة لورا وأنه لا يزال مصرا على موقفه مما وجه شكره القاضية على الاستماع له.

ورأت المحامية الخاصة بحالات الاغتصاب والدفاع عن ضحايا العنف الجنسي أن الحكم الصادر ضد سعد لمجرد بسيط وأضافت: "الحكم الذي صدر هذا المساء ضد لمجرد "يبقى حكما بسيطا بحكم الدلائل التي وجدت ضده".

محامية المجني عليها قالت إن فعلته نتدرج تحت الجنحة، أي أنها مثل القتل والسرقة، ولفتت إلى أن بعض القضايا المشابهة قد تصل فيها الأحكام إلى 20 عاماً، وهي العقوبة القصوى في فرنسا، كما أنها ترى أن 6 سنوات حكماً مقبولاً، ولفتت إلى أن حال استئناف سعد على الحكم قد تزيد العقوبة أو تقل، وربما لا تتغير.

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