الهيئة العامة للترفيه تطلق أغنية "1727" للفنان ماجد المهندس

في ذكرى تأسيس الدولة السعودية، أطلقت الهيئة العامة للترفيه و"مجموعة MBC" أغنية احتفالية للمناسبة بعنوان "1727" من غناء النجم ماجد المهندس. كتب كلمات الأغنية خالد المريخي، ووضع ألحانها محمد بودله، توزيع موسيقي سيروس، إنتاج "مجموعة MBC"، وتوزيع "بلاتينوم ريكوردز".يشير عنوان الأغنية إلى تاريخ تأسيس الدولة السعودية في عام 1727م، والموافق 1139ه، حيث تضيئ الأغنية عبر كلماتها والفيديو كليب المصاحب على تاريخ المملكة الراسخ والممتدّ عبر أكثر من ثلاثة قرون حافلة بالأصالة والتراث والإنجازات على كافة الأصعدة، بدءاً من عهد المؤسس الإمام محمد بن سعود وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان. وكانت حلقة 22 فبراير من "سعودي آيدول" في العرض المباشر السادس للبرنامج قد شهدت أول بثٍّ رسمي للأغنية التي تخلّلت العروض المباشرة، فيما تعرض الأغنية عبر قنوات ومنابر "مجموعة MBC" وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

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