شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد ليدى جاجا بسبب كلابها.. تطالبها بدفع 500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع TMZعن رفع دعوى قضائية ضد النجمة الشهيرة ليدى جاجا، من قبل امرأة تدعى جينيفر ماكبرايد، بسبب كلابها والتى وعدت سابقًا بمكافأة لمن يعثر عليها بعد سرقتها.

وذكر التقرير أنه على الرغم من اتصال المرأة مباشرة مع ليدى جاجا، واتهامها بارتكاب الجريمة، فإنها تزعم أنه يجب على جاجا، أن تدفع لها 500 ألف دولار، قيمة مكافأة كانت قد أعلنت عنها، لمن يعيد كلابها، وهو ما فعلته المرأة، بعد أن أعادت الكلاب بعد يومين من اختطافها.



الكلاب

شريكة سارقو كلاب ليدى جاجا تطالبها بمكافأة العثور عليهم

وقالت نائبة المدعي العام فى مقاطعة لوس أنجلوس، ميشيل هانيسي، إن المرأة جينيفر ماكبرايد كانت أكثر من مدركة أن كلاب ليدي جاجا قد سُرقت عندما أعادتهم على أمل الحصول على المكافأة، حيث إنها كانت شريكة للرجال المتهمين في القضية، الذين اعتقدوا أنهم يستطيعون إشراكها معهم في الجريمة دون أن يتم اكتشاف أمرها، لأنها امرأة بيضاء.

وتقول جينيفر ماكبرايد، فى الدعوى القضائية، إن المغنية لم تقدم أبدًا ما وعدت به من مكافأة قدرها 500000 دولار، خاصة أنها وعدت أن تقدم المكافأة، "بدون طرح أي أسئلة" عندما أعلنتها، في فبراير 2021، بعد سرقة كلابها كوجي وجوستاف.

تريد المرأة الآن من المحكمة، إجبار ليدي جاجا، على دفع مبلغ المكافأة، بل والمطالبة بمضاعفة التعويضات إلى ثلاثة أضعاف، لتصل لـ 1.5 مليون دولار، بدعوى نشر المكافأة المضللة.



ليدى جاجا

​السجن 21 عامًا للمتهم الثالث بخطف كلاب ليدي جاجا

ويشار إلى صدور حُكم على المتهم الثالث بالاعتداء بعنف على موظف لدى المغنية الأمريكية ليدى جاجا لخطف كلابها، بالسجن 21 عاماً فى لوس أنجلوس، مطلع شهر ديسمبر الماضى.

وأقر جيمس هوارد جاكسون (20 عاماً) بذنبه بتهمة محاولة القتل، معترفاً بأنه جزء من مجموعة اعتدت على ريان فيشر، بينما كان يتنزه مع ثلاثة كلاب من نوع البولدوغ الفرنسي، تملكها المغنية فى هوليوود فى فبراير 2021.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعى العام "إن اتفاق الإقرار بالذنب يحمّل جيمس هوارد جاكسون المسؤولية عن ارتكاب عمل عنيف وعديم الرحمة ويحقق العدالة لضحايانا".

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من سيارة بالقرب من الموظف قبل إطلاق النار عليه فى صدره، ثم استولى الرجلان على اثنين من الكلاب وفرّا تاركين ريان فيشر على الأرض ينزف.

وقد هرب كلب ثالث لكنه عاد بعد ذلك ليجلس قرب الموظف المصاب، وكشف ريان فيشر لاحقاً على إنستغرام أنه تعرض لتلف فى الرئة.