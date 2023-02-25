شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تخطط لشراء قصر بقيمة 70 مليون دولار .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كيم كارداشيان تخطط لضربة كبيرة في عالم العقارات، مثلما تركز في عالم الموضة والأزياء إلى جانب السوشيال ميديا وتركيزها عليه، وذلك بعدما أكدت التقارير العالمية على أن نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية اقتربت من شراء قصر ضخم بقيمة 70 مليون دولار في المدينة الساحلية ماليبو.

التقارير الأجنبية أكدت أن القصر كان مملوكًا من قبل عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، ومن أجل شراء القصر حصلت كيم على رهن عقاري تخطي الـ 48 مليون دولار.

من جهة أخرى كانت صرحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان نهاية الشهر الماضى، بأنها حصلت على أمر القبض المؤقت من الأمن على رجل يدعى جوموني فيكتور زيجلر، لمضايقتها عدة مرات بتصرفات مخيفة، بدأت القصة فى أواخر شهر ديسمبر الماضى عندما صرح جومونى، بأنه اتصل بـ"كيم" عدة مرات وجاء إلى منزلها ووقف لساعات منتظرًا أن تراه، وكان يراقب كل تحركاتها، حسبما نشره موقع the sun.

وحسب التقرير لم يكتف الرجل بذلك، بل نشر العديد من الرسائل على الإنترنت يتحدث عن علاقة تجمعه بكيم، ويشير إلى أنها زوجته، فيما أكد محامي كيم، شون هولى، أن "زيجلر" أرسل العديد من الهدايا لها مثل خاتم زواج ألماسي ومفاتيح لغرفة فندق، وكان الأمر المخيف جدا بالنسبة لكارداشيان أن الشاب البالغ من العمر 28 عاما، لديه تاريخ إجرامى يتضمن أسلحة نارية والتهديدات نتجت عن اضطرابات عاطفية يعيشها، فيما من المقرر أن تنعقد أول جلسة استماع لـ"زيجلر" الشهر المقبل.