شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام عالمية تتنافس بقوة على جوائز المسابقة الرسمية لـ برلين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت 6 أفلام من أصل 19 فيلمًا، من المنافسة وبقوة ضمن المسابقة الرسمية لـ مهرجان برلين السينمائى، وهذه الأفلام خاصة تمكنت من الحصول على تقييمت مرتفعة من قبل النقاد العالم، وذلك قبل توزيع الجوائز اليوم السبت والأفلام هى:

- The survival of kindness.

- The shadowless tower.

- Suzume.

- 20,000 Species of bees.

- Past lives.

- Afire.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم الخميس الماضى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة