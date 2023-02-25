لن تصدقوا من هي زوجة إيهاب توفيق؟.. فنانة شهيرة وهو الزوج الـ 4 في حياتها – تعرفوا إليها!

كتب امير فتحي في السبت 25 فبراير 2023 02:48 مساءً - يعتبر الفنان المصري إيهاب توفيق واحدًا من الشخصيات الفنية البارزة والمعروفة بجمهورية مصر العربية والتي يمتلك الكثير من الأعمال الفنية الغنائية المميزة التي زادت من شهرته الكبيرة في الوطن العربي.

والفنان إيهاب توفيق يبلغ من العمر حاليًا (56 عامًا) وما لا يعرفه الجمهور أنه متزوج من الفنانة والمطربة اللبنانية ندى رزق.

من هي ندى رزق؟

اسمها الكامل ندى رزق وهي من أبرز المطربين في مجال الغناء منذ التسعينيات، ولدت ندى رزق وترعرعت في لبنان لأسرة مسيحية، وقبل أن تصبح فنانة ومغنية، عملت في مجال التعليم بالإضافة إلى كونها سكرتيرة دولية.

إيهاب توفيق وزوجته المطربة المعتزلة ندى رزق

شاركت ندى رزق في عدد لا بأس به من الأعمال الفنية مثل برامج اكتشاف المواهب التي اكتشفت موهبتها في مصر. وفازت بميدالية ذهبية في هذا العرض، ومن خلال الموقع الرسمي انطلقت وقدمت العديد من الأغنيات، أطلقت ندى أغنيتها الأولى بعنوان “قللي وين بتسهر وين” واشتهرت بغنائها لون التراث اللبناني

المطربة ندى رزق في فترة التسعينات

زيجات ندى رزق الـ 3

تزوجت ندى رزق بمخرج مصري إلا أنها انفصلت عنه لاحقاً وبالتحديد قبيل وفاته، ومن ثم عادت تزوجت مرة ثانية لكنها انفصلت بعد عام وسافرت إلى فرنسا، ومن بعدها عاشت قصة حب مع شاب فلسطيني حامل للجواز الإسرائيلي وتزوجت للمرة الثالثة زواجاً مدنياً في تركيا إلا أنها تطلقت مجدداً بعد فترة قصيرة.

بوستر ألبوم “حنيت” لـ ندى رزق 1994

ندى رزق وإيهاب توفيق

انتهت مغامرات ندى رزق العاطفية بزواجها من الفنان المصري إيهاب توفيق عام 2007 والذي رُزقت منه بطفلين توأم عام 2008 هما (أحمد ومحمود)، كما أنها رزقت بفتاة عام 2014 وأطلقت عليها اسم (نورين).

إيهاب توفيق وندى رزق

من هو إيهاب توفيق؟

واحد من أشهر مطربي فترة التسعينات ولد في 7 يناير عام 1966، اسمه الكامل هو (إيهاب أحمد توفيق محمد مصطفى) وهو من مواليد محافظة الدقهلية، والده هو المخرج أحمد توفيق والدته هي السيدة سوزان وهو الابن الوحيد لهما بعد وفاة شقيقه (محمد) الأصغر منه، برع في الغناء منذ صغره وكان يغني في الحفلات المدرسية منفرداً وورائه زملائه، أتقن العزف على آلة العود على يد صديق والده وهو طفل في التاسعة من عمره، كان دائماً يغني لأم كلثوم وعبد الوهاب وكان لديه قدرة فائقة على حفظ الأغاني.

التحق بمعهد الفن والموسيقى وكان من التلاميذ المتفوقين لذلك أصبح معيدًا في المعهد بعد تخرجه، نصحه زملائه أن يشارك في برنامج المواهب والذي كان نقلة في حياته، شارك في المسابقة وكان من ضمن طاقم لجنة التحكيم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وبالفعل فاز بالمركز الأول وأشاد بصوته عبد الوهاب وهو من منحه هذا الاسم الذي أصبح من أشهر الأسماء للمطربين في مصر والوطن العربي.

البداية الفنية لإيهاب توفيق

أطلق الفنان المصري إيهاب توفيق أول أغنية له بعنوان “بحبك يا اسمراني” والتي تم طرحها في الأسواق عام 1989 وكانت هي بداية انطلاقته في الغناء لأنها حققت نجاحاً كبيراً ومازال يتذكرها الجمهور حتى الآن، قدم بعد ذلك أول ألبوم غنائي له بعنوان “اكمني” ثم توالت أعماله ونجاحاته فقدم العديد من الأغاني التي أحبها الجمهور ومن أشهر أغانيه أغنية “الأيام الحلوة”، “العالم منتهاش”، “تترجى فيا”، “يا سلام يا سلام” وغيرهم.

أما ألبوم “سحراني” كان له نجاح كبير جداً وتم طرحه في الأسواق عام 1998، وحقق الألبوم مبيعات وصلت إلى 500 ألف ألبوم في مصر وذلك في فترة قصيرة لم تتعدى الأسبوعين، حصل إيهاب توفيق على شهادة الدكتوراه في عام 2001، وقدم مع شركة روتانا ثلاثة ألبومات ومنها ألبوم “اسمك ايه” والذي قام بتصوير أغنية منه على طريقة الفيديو كليب هي أغنية “عامل عملة” والتي حققت نجاحاً كبيراً،

وآخر ألبوماته الغنائية كان بعنوان “كل يوم يحلو” والذي تم طرحه عام 2016 وقام بإنتاجه على نفقته الشخصية وغاب عن الساحة الفنية ولم يقدم ألبومات ولكنه يقدم أغاني منفردة، وفي سبتمبر عام 2020 طرح أغنية وطنية جديدة بعنوان “100 تحية” وهي مهداة للجيش المصري في ذكرى حرب أكتوبر.

حقيقة مرض أبناء إيهاب توفيق

تزوج المطرب إيهاب توفيق من الفنانة المعتزلة ندى رزق وذلك في عام 2007، وفي عام 2008 رزق منها بولدين توأم هما أحمد ومحمود ثم رزق بابنته نورين في عام 2014، ولكنه في أحد اللقاءات تحدث عن عائلته وذكر في الحديث زوجته وأبنائه وصرح أنهم مرضى ويتلقون العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 3 سنوات، صرح أنه يتعامل مع أولاده برفق ويدللهم لأن كما ذكر: “صحتهم على قدهم” ورفض الحديث عن أي تفاصيل تخص مرضهم أو مما يعانون، ولكنه مرض نادر كما ذكرت بعض المصادر.

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