شكرا لقرائتكم خبر عن طردهما من المطعم.. عاشق شاكيرا يضع بيكيه وحبيبته فى موقف محرج للغاية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا، موقفًا محرجًا للغاية فى أحد المطاعم، عندما قرر صاحب المطعم وأحد أكثر المتابعين للنجمة العالمية شاكيرا، طردهما وعدم القبول بتقديم أى خدمة لهما، وفى مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، يظهر لاعب برشلونة السابق يغادر برفقة حبيبته الجديدة وملامح الاستساء تسيطر عليه بعدما قرر صاحب المطعم الذى يعشق شاكيرا وفنها، طردهما.

وهذا ثاني موقف محرج تتعرض له شيا، فالشهر الماضي أطلقت شاكيرا أغنيتها التي جاء في كلماتها: "أنا بمثابة اثنين من ذوات الـ22 عاما، لقد استبدلت (سيارة) فيراري مقابل توينجو. لقد استبدلت (ساعة) روليكس بكاسيو".

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ وصل غضب شاكيرا إلى وضعها دمية لساحرة شريرة على شرفة منزلها في إسبانيا، المطل على منزل والدة بيكيه، في دليل واضح على توتر العلاقات بين الاثنتين، عقب تقبل والدته لعلاقته الجديدة.

ويشار إلى أن المغنية العالمية شاكيرا وجهت - فى وقت سابق - رسالة غير ظاهرة لنجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، وسط أجواء عيد الحب، حيث نشرت فيديو من خلال حسابها على موقع الإنستجرام، وظهرت شاكيرا فى فيديو وهى تغنى مقطعا من أغنية "Kill Bill"، تقول فيه: "قد أقتل حبيبى السابق".

شاكيرا قالت فى الأغنية: "قد أقتل حبيبى السابق، وليست هذه أفضل فكرة، صديقته الجديدة ستكون التالية، كيف سأصل إلى هنا"، وجاء فيديو شاكيرا الأخير بعدما نشر بيكيه، فى يناير الماضى، صورة جمعته بحبيبته الجديدة، التى خان شاكيرا معها.

وكانت قد كشفت شاكيرا عن أغنتيها الجديدة بالتعاون مع المغنى وكاتب الكلمات الكولومبى مانويل توريزو، ورغم أن الصفحة الرسمية لشاكيرا لم تشر بعد إلى غلاف هذه الأغنية كوبا فاسيا، إلا أنها ظهرت على هيئة حورية البحر، فى صورةٍ نشرها حساب شاكيرا على توتير، قبل أن تختفى الصورة.

وتساءل الجمهور هل ستهاجم شاكيرا شريكها السابق جيرارد بيكيه وحبيبته كلارا شيا في كلمات الأغنية كما فعلت في سابقتها، ويقال إن الأغنية لن تشبه على الإطلاق تلك الأعمال التي قدمتها منذ انتشار خبر تعرضها للخيانة من بيكيه ثم الانفصال عنه بشكل رسمي.

وحسب موقع ماركا فإن الكلمات القليلة التي عرفت من العمل الجديد هي: "لقد كنت عطشانة لك لفترة من الوقت، الآن، لا أعرف لماذا، لقد كنت أرغب في المزيد، وأريد أن أشرب من كوب فارغ".

ولا تزال حرب التعليقات دائرة بين النجمة الكولومبية شاكيرا، وزوجها السابق جيرارد بيكيه، فبعد الصورة الأخيرة التى نشرها بيكيه عبر "إنستجرام"، مع حبيبته الجديدة كلارا شيا، ردت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عامًا، بنشر مقطع فيديو لها وهى ترقص على أنغام إحدى أغانيها الناجحة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليه: "لم تعد النساء تبكين، النساء يرقصن ميرينجو".

وتبدو الفيديوهات والصور التى يتبادلها الثنائى شاكيرا وبيكيه، منذ انفصالهما وشروعهما فى إتمام إجراءات الانفصال، مكايدات ورسائل لاستفزاز الطرف الآخر.