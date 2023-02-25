إبنة تامر حسني تتصدر الترند وتظهر “بالحجاب”.. شاهدوا كيف كبرت وأصبحت نُسخة منه!

كتب امير فتحي في السبت 25 فبراير 2023 12:54 مساءً - نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو لها برفقة ابنتها الكبري.

إبنة تامر حسني تؤدي مناسك العمرة مع والدتها

وظهرت ابنة تامر “تاليا” وهي ترتدي عباءه من اللون الاسود وارتدت ايضًا الحجاب وظهرت بسمة بوسيل ايضًا وهي ترتدي الحجاب من داخل الحرم المكي حيث كانت تؤدي مناسك العمرة.

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الايجابية وتمنوا لهم قبول العمرة.

بوسيل تثير الجدل حول انفصالها عن تامر حسني

من ناحية أخرى، عاد خبر انفصال الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل ليتصدر حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر إلغاء متابعة الثنائي لبعضهما على حساباتهما عبر إنستجرام.

هذا وقد التزم كل من تامر وبسمة الصمت، من دون تأكيد أو نفي الخبر، إلا ان بسمة قامت بمشاركة جمهورها، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستجرام، رسائل مواساة من المتابعين والمعجبين، والتي كانت جميعها دعوات لها بالتوفيق في حياتها.

وفي التفاصيل، كتبت متابعة: “اللهم ان كانت مهمومة فامنحها فرحًا، وان كانت مكسورة فامنحها قوة، وان كانت بحاجة فلا تكلها لسواك وأرح قلبها واكتب لها الخير دائمًا”، لترد بسمة بوسيل على معظم الرسائل بـ”آمين”، شاكرة اياهم على الدعاء والحب.

تامر حسني يكشف عن بطلة فيلمه الجديد

وعلى الصعيد الفني، بدأ تامر حسني خلال الفترة الماضية تصوير مشاهده في فيلمه الجديد تاج، إلا أنه خلال الساعات الماضية تعرض العمل لأزمة جديدة بعد اعتذار مي عمر عن المشاركة في بطولة العمل من خلال منشور عبر «إنستجرام»، قالت فيه إن اعتذارها جاء بسبب تغيير المواعيد وانشغالها.

وتابع حسني، ببرنامج “ذا انسايدر بالعربي“: “الفنانة ساندي هتشارك معانا في فيلم تاج، وهتظهر بشكل مختلف، ودور جديد عليها، وهتغني وتمثل في الفيلم، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سارة وفيق”.

فيلم «تاج»

وتدور أحداث “فيلم تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

و فيلم “تاج” هي التجربة الثانية التي تجمع بين تامر حسني والمخرجة سارة وفيق بعد فيلم “مش أنا”، الذي عرض عام 2021، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، الفنانة سوسن بدر، ماجد الكدواني، شيرين، حجاج عبد العظيم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم الفنان إياد نصار، محمد عبد الرحمن، عصام السقا.

شارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، وتعاقد على بطولة فيلم تاج حتى الآن: من ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية “فيلم بحبك“، والذى شهد أول تجارب تامر حسني الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

حفل تامر حسني بالإمارات

من ناحية أخرى، أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً في أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان “دار الزين”.

،وأعرب الفنان تامر حسني خلال استضافته ببرنامج the insider عن سعادته بنجاح حفله في الإمارات الذي رفع شعار كامل العدد. وقال تامر حسني خلال البرنامج: «جمهور الإمارات عظيم، وتشرفت أني معاهم وكان أول حفل ليا في العين بالإمارات، وكان موفق الحمد لله وما شاء الله الجمهور حافظ كل الأغاني».

ويواصل الفنان دعمه للمواهب الشابة، خلال حفلاته، حيث وعد الفنان تامر حسني خلال حفله بالإمارات، إحدى الحضور، بأن تشاركه الغناء في حفل مقبل، بعد أن منع منظمي الحفل صعودها للمسرح لعدم وجود تصريح لها.

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