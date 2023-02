شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل Screen Actors Guild أو (SAG) قبل إقامته غدًا.. موعده وطريقة مشاهدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام حفل توزيع الجوائز السنوي Screen Actors Guild الشهير بـ(SAG) مساء غد الأحد 26 فبراير بأحد الفنادق في لوس أنجلوس، وسيتم بثه مباشرةً عبر منصة Netflix على YouTube.

وكانت إدارة الجوائز صرحت في وقت سابق بأنها تسعى إلى توسيع نطاق العرض العالمي نظرًا لأنها تكرم أداء الممثلين الذين يحظى عملهم بإعجاب الملايين من المعجبين.

تم الإعلان عن أسماء المرشحين لجوائز SAG لهذا العام من قبل نجمة Emily in Paris آشلي بارك والموسم الثاني لـ The White Lotus هالي لو ريتشاردسون، إذ يتصدر فيلم Everything Everywhere All at Once و The Banshees of Inisherin قائمة الترشيحات بـ5 لكل منهما.

وفي حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته غدا الأحد ستحصل سالي فيلد على جائزة SAG Life Achievement رقم 58، والتي سيقدمها أندرو جارفيلد وتألق الثنائي معًا في فيلم Amazing Spider-Man.