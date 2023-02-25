شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة شادى زيدان.. وشقيقاه ينهاران من البكاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل، جثمان الفنان الراحل شادى زيدان بسوريا، وظهرت علامات الحزن والتأثر على شقيقيه أيمن ووائل وجميع المحبين المشاركين بمراسم التشييع.

ويقام عزاء الراحل يوميّ السبت والأحد في منزله في الرحيبة من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء، ويومي الإثنين والثلاثاء في صالة دار السعادة من الساعة 6 حتى الساعة 8 مساء.

وكان الفنان السوري شادي زيدان رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد معاناته الأيام الماضية من جلطة في الدماغ، أسفرت عن حدوث نزيف داخلي لديه تسبّب في توقّف معظم أجهزة الجسم، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد، وبقائه بالعناية المركزة.

يذكر أن شادي زيدان بدأ حياته الفنية بمساعدة شقيقه الفنان أيمن زيدان الذي وأعطاه دوراً صغيراً في مسلسل "أيام الغضب" عام 1995، كما تعد نقطة انطلاق خالد زيدان في عالم الشهرة والنجومية هو دور "محروس" في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "عيلة ٦ نجوم" في عام 1996، وقدم بعده دور "عفيف" في مسلسل "عيلة سبع نجوم" في عام 1997، كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها: "صور"، و"وجه آخر للقتل" .















