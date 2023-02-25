شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى أحمد عقل.. أسس فريقًا مسرحيًا خرج منه يونس شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من منا ينسى ذلك الموظف الممتلئ الذى يتهرب من مسئوليات وظيفته بالصلاة فى فيلم "الإرهاب والكباب" بطولة الزعيم عادل، إنه الفنان الراحل أحمد عقل الذى تمر اليوم ذكرى وفاته .

واشتهر عقل بالأدوار الصغيرة لكنها تركت علامات فى ذاكرة المشاهدين، فكان عسكرى المرور المتعاطف مع عادل إمام فى فيلم "السفارة فى العمارة"، وعفارم فى فيلم "سمع هس"، والشاويش عظم فى فيلم مين فينا اللى حرامى، والمدرس فى فيلم "بحب السيما"، ويسرى أبو العيون فى فيلم "قصاقيص العشاق".

ويبدو أن فيلم "أمريكا شيكا بيكا" كان إشارة منه إلى وفاته إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، الذى قدم من خلاله أروع الأدوار الإنسانية، حيث قدم شخصية "عم غمرواى" الرجل الذى سافر إلى الخارج باحثاً عن لقمة العيش، ليموت هناك دون أن يدخر قرشًا واحدًا.

عم غمراوى.. أحد أشهر الأدوار السينمائية التى قدمها الفنان أحمد عقل خلال مسيرته الفنية، والتى جسد فيها دور رب الأسر الذى لا يسعى للسفر إلى أمريكا للبحث عن فرصة عمل لتوفير المال وتحقيق حياة أفضل لأسرته، ويواجه خلال رحلته العديد من الصعاب ولا يملك ثمن التأشيرة مما يضطره للسفر عن طريق المهربين حتى تعرض للنصب، ليظل دورة فى هذا الفيلم شاهدا على تضحيات رب الأسرة فى الغربة لتحقيق حياة أفضل لأسرته.

ولد الفنان أحمد عقل فى محافظة الدقهلية والتحق بكلية الآداب وعمل مدرسا للغة الإنجليزية بعد تخرجه، لكن لم يشغله عمله عن الفن فأسس فريقا للمسرح، وكان من تلاميذه الفنان يونس شلبى.

بدأ من المسرح، ومنه إلى التليفزيون والسينما، ولم يحصل على فرصة البطولة المطلقة طوال مشواره الفنى لكنه ترك بصمة واضحة فى أعماله، وقدم أكثر من 50 مسرحية، وكان المخرج المسرحى سمير العصفورى يعتمد عليه فى معظم أعماله، ومن أشهر المسرحيات التى تألق فيها "الملك معروف، الاباندا، كعلبون، الزيارة انتهت، العالمة باشا، الزوبعة".

وللدراما التليفزيونية قدم "حضرة المتهم أبى" مع الفنان نور الشريف، "يتربى فى عزو" مع الفنان يحيى الفخرانى، "أحلامك أوامر"، "أنا وهؤلاء"، "المصراوية"، "شخلول"، "حكايات زوج معاصر" مع الفنان أشرف عبدالباقى، "عايش فى الغيبوبة"، و"ضمير ابلة حكمت" الذى جسد فيه شخصية الموظف الانتهازى.

ورحل عقل فى 25 من فبراير عام 2008 عن عمر ناهز الـ74 عاما إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.