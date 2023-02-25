شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات دراما المتحدة برمضان 2023.. البطولة النسائية حاضرة في 7 مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضاني المقبل 2023، وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام على مشاركة عدد كبير من النجمات في أعمال متنوعة ما بين الاجتماعية والصعيدية والكوميدية، وذلك سواء في في الأعمال الـ 30 حلقة أو ذات الـ 15 حلقة، منهم يسرا، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، ودنيا سمير غانم.

يسرا

تشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسلها "1000 حمد الله ع السلامة"، الذي تخوض من خلاله تجربة درامية مختلفة من خلال رحلة مليئة بالاثارة والمفاجآت الكوميدية، حيث تقوم خلال الأحداث بدور دكتورة إعلام تعود من كندا إلى مصر برفقة أولادها بعد وفاة زوجها، لتبدأ رحلة اكتشاف ذاتها.

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

يسرا من كواليس "حمدالله ع السلامة"

نيللي كريم

وتقدم الفنانة نيللي كريم هذا العام الدراما الصعيدية للمرة الأولى خلال مسلسل عملة نادرة، والذي تدور أحداثه حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

نيللي كريم من كواليس "عملة نادرة"

ياسمين عبد العزيز

بينما تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني المقبل 2023، بمسلسل "ضرب نار" الذي تقدم من خلاله الدراما الشعبية الاجتماعية، وتجسد ياسمين خلال أحداث العمل شخصية فتاة من شبرا تدعى مهرة وتعمل فى مصنع عبايات حريمى وتتعرف على جابر أبو شديد (أحمد العوضى) صاحب محل الكاوتش فى شبرا وتنشأ بينهما قصة حب.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



ياسمين عبد العزيز من كواليس "ضرب نار"

روبي

وتخوض الفنانة روبي هذا العام تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسلها "حضرة العمدة"، إذ تجسد خلال الأحداث دور عمدة في إحدى القرى حتى لا تفقد عائلتها ورث العمودية، مع مواجهتها للعديد من المشكلات.

حضرة العمدة تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، بطولة روبي، سميحة أيوب، بسمة، وفاء عامر، دينا، أحمد رزق، محمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، نهلة سلامة، وغيرهم من الفنانين.



روبى من حضرة العمدة

ريهام حجاج

أما الفنانة ريهام حجاج تخوض موسم دراما رمضان بمسلسل "جميلة"، الذي يسلط الضوء على المشاكل الأسرية، إذ تجسد دور فتاة تدعى "جميلة" تتخرج من حقوق وتحاول مناصرة الحق، بينما تتعرض للعديد من الأزمات خلال مشوارها.

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.



ريهام حجاج

منى زكي

ولم تقتصر مشاركة النجمات على الأعمال الدرامية ذات الـ 30 حلقة، إنما كان لهن نصيبا من الأعمال القصيرة ذات الـ 15 حلقة، إذ تقدم الفنانة منى زكي هذا العام مسلسل "تحت الوصاية"، الذي يناقش قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية حنان وهى أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهما بعد وفاة زوجها وسط صعوبات كبيرة تواجهها أمام عائلة زوجها.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.



منى زكي

دنيا سمير غانم

كما تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في دراما رمضان بمسلسل "جت سليمة" الذي تدور أحداثه في إطار الـ 15 حلقة، حول فتاة تحب القراءة، وتعمل في دار نشر، وخلال الأحداث يعيدها أحد الكتب إلى أكثر من حقبة زمنية وتخوض خلالها العديد من المغامرات الكوميدية.

مسلسل "جت سليمة" تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.