شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ومحمد سامى ونيللي كريم وماندو العدل أبرز ثنائيات دراما رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الرمضاني 2023 ظهورًا مميزًا لعدد من الثنائيات الفنية الناجحة، إذ لجأ عدد من الفنانين هذا العام لتكرار تجاربهم مع مخرجين سبق وحققوا نجاحًا كبيرًا سويا في أعمال درامية سابقة، أبرزهم محمد رمضان ومحمد سامي، ونيللي كريم وماندو العدل.

محمد رمضان ومحمد سامي

لعل ثنائي محمد رمضان والمخرج محمد سامي من أبرز الثنائيات في الموسم الرمضاني، فقبل اجتماعهما حاليًا في مسلسل "العمدة" الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل 2023، اجتمع الثنائي في مسلسل "البرنس" عام 2020 والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، فضلاً عن مسلسل "الأسطورة" عام 2016، والذي كان باكورة تعاونهما سويا، وفيلم "جواب اعتقال" عام 2017.



محمد رمضان ومحمد سامي

نيللي كريم وماندو العدل

وتخوص الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "عملة نادرة" إخراج ماندو العدل، في ثالث تعاون فني بينهما، حيث اجتمعا الثنائي في مسلسل "لأعلي سعر" عام 2017، ومسلسل "فاتن أمل حربي" الذي عرض في رمضان الماضي 2022.

نيللي كريم وماندو العدل

ياسمين عبد العزيز ومصطفى فكري

كما حافظت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تعاونها مع المخرج مصطفى فكري خلال أعمالها الرمضانية الأخيرة، حيث شارك الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه" عام 2020، ومسلسل "اللي مالوش كبير" عام 2021، بينما غابت ياسمين عن دراما رمضان 2022، لتعود من جديد هذا العام لتعاونها مع "فكري" في مسلسل "ضرب نار" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023.



مسلسل ضرب نار

ريهام حجاج وسامح عبد العزيز

أما ريهام حجاج تكرر تعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز هذا العام خلال موسم دراما رمضان 2023 في مسلسل "جملة"، بعد تعاونه معه العام الماضي 2022 في مسلسل "يوتيرن".