شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جمل لن تنساها لملكة أدوار الشر نجمة إبراهيم فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة الكبيرة نجمة إبراهيم كمًا كبيرًا من أدوار الشر في السينما المصرية، وكانت في كل شخصية تقدمها تقول جملة تظل محفورة لدي المشاهدين ولها حوالي 4 جمل في الأفلام التي قدمتها كانت وما زالت مؤثرة ولها دلالات كوميدية رغم أنها تقدم دورًا يحمل كل ملامح الشر.

من أشهر الجمل والعبارات التي قالتها نجمة إبراهيم في سينما الأبيض والأسود: قطيعة ما حدش بياكلها بالساهل، الولية عضت إيدي وأنا بخنقها تقولش عدوتها!!، حتى أنت يا أعرج بتحب!!، فينك يا مرسي تشوف بنتك العفيفة الشريفة!!، وأنت إيه إللي لابساه ده بيجامة راجل!! .. هذه بعض الجمل والعبارات التي أصبحت عبارات كلاسيكية شهيرة بالسينما المصرية بعدما أدتها ببراعة ملكة الشر.

نجمة إبراهيم قدمت كل أدوار الشر وفي كل دور تختلف عن الآخر وهذه هي البراعة والعبقرية في الأداء فتجدها مرة المرأة الشريرة التي تحالف الشيطان، وأخري القاتلة محترفة الإجرام، رئيسة العصابة، المرأة قاسية القلب التي لا تعرف الرحمة لقلبها سبيلا، السيدة المرابية، الزوجة المستبدة، زوجة الأب القاسية، ولعل أشهر أدورها دور "ريا" في فيلم (ريا وسكينة) عام 1952، وقد نال هذا الفيلم شهرة كبيرة لدرجة أن الناس أصبحوا ينادون نجمة إبراهيم باسم (ريا)، وإن كان هذا لا ينفي تميزها في عدة أدوار سينمائية أخرى من بينها: أدوارها في أفلام: " اليتيمتين، أنا الماضي، ليلة غرام، الليالي الدافئة، رقصة الوداع "

بوليني أوديون هو الاسم الحقيقي للفنانة نجمة إبراهيم التي تنتمي لأسرة يهودية مصرية، وولدت في مثل هذا اليوم 25 فبراير عام 1914، والتحقت بمدرسة الليسيه؛ إلا أن حبها للفن دفعها لعدم إكمال تعليمها، حتى أصبحت واحدة من أفضل فنانات الشر في تاريخ السينما المصرية، وعانت في أواخر حياتها من ضعف شديد في البصر، وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علاجها على نفقة الدولة في 22 مارس 1965 بإسبانيا، وتم شفائها، وقالت بعد عودتها من إسبانيا: “كنت أخشى أن يذهب النور من عيني في الوقت الذي يشع فيه النور أمام مستقبل مسرح بلادي، فأنا أحس أن الدور أمامي طويل في هذه النهضة المسرحية، وأشعر الآن بمدى العرفان لرئيسنا العظيم الذي شمل الفنان برعايته، لم يكن ضعف بصرها هو مرضها الأول، بعد شفائها عانت نجمة إبراهيم من الشلل، واعتزلت الفن نهائيا واختفت عن الأضواء لمدة 13 عاما، حتى توفيت في 4 يونيو عام 1976 برصيد فني وصل إلى أكثر من 60 فيلما

ويقول عنها الناقد د. عمرو دوارة : تميزت الفنانة نجمة إبراهيم بصوتها الجميل العذب الذي كان جواز مرورها لعالم الفن، ولكثرة الإشادات بصوتها في مرحلة بداياتها الفنية تصورت بأنها يمكنها منافسة كل من الفنانة منيرة المهدية في المسرح وكوكب الشرق أم كلثوم في الغناء. ويذكر أنه قد تم ترشيحها خلال فترة أربعينيات القرن الماضي للسفر في بعثة إلى "إيطاليا" لدراسة الغناء المسرحي، ولكن اهتمامها بالتمثيل الدرامي كان قد طغى على اهتمامها بالغناء.