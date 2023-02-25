شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تستأنف تصوير مسلسل "سره الباتع" غدًا بعد تغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف النجمة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، غدًا الأحد وذلك بعد إجازة بضعة أيام من أجل تغيير الديكورات، حيث انتهت ريم من تصوير جزء كبير من مشاهدها في العمل.

وكانت ريم مصطفى قد شاركت جمهورها على انستجرام بصورة جديدة من جلسة تصوير بالأبيض والأسود، وعلقت ريم على الصورة مستشهدة بمقولة للنجمة العالمية الراحلة مارلين مونور قائلة: "إذا كنت ستصبح بوجهين، على الأقل اجعل أحدهما جميلا".

يذكر أن مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

وفى سياق آخر عرضت ريم مصطفى خلال الأسابيع الماضية مسرحية "سيدتى الجميلة" مع النجم أحمد السقا على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، حيث تعيد ريم مع السقا تقديم المسرحية على خشبة المسرح مجدداً بعد بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

يذكر أن ريم مصطفى قدمت فى النصف الثانى من العام الماضى بطولة مسلسلين الأول "طير بنا يا قلبي" والذى شارك فى بطولته بسمه، دنيا ماهر، محسن محيى الدين، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، والثانى "دوبامين" من 15 حلقة وشارك فى بطولته محمد كيلانى وباسل الزارو وبسنت شوقى.